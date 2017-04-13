Директор РНБ: Использовали и будем использовать Публичку в коммерческих целях

Генеральный директор Российской национальной библиотеки (РНБ) Александр Вислый заявил, что планирует и дальше использовать библиотеку в коммерческих целях, передает АБН.

Мероприятия, подобные прошедшему недавно с City Bank, будут проходить и дальше. Здание Российской национальной библиотеки «использовали, используем и будет использовать. коммерческих целях».

Он также пояснил, что библиотеке не хватает финансирования, которое выделят Минкульт. Из-за этого РНБ приходится зарабатывать самостоятельно, чтобы «обеспечить среднюю зарплату в нашей библиотеки до среднего уровня по региону».

Ранее, 28 марта в здании РНБ на Садовой улице проходило копоративное мероприятие City Bank. Оно сопровождалось одиночными пикетами. Возмущенные горожане требовали «не превращать публичную библиотеку в ресторан».

Как сообщал «Санкт-Петербург.ру», Вислый также заявил, что вопрос об административном объединении РНБ в Петербурге и Российской государственной библиотеки (РГБ) в Москве «на сегодняшний день снят».

В январе 2017 года стало известно, что глава РНБ Александр Вислый и руководитель Российской государственной библиотеки (РГБ) Владимир Гнездилов направили письмо на имя премьер-министра Дмитрия Медведева с просьбой о слиянии двух крупнейших в стране книгохранилищ.

Впоследствии в Петербурге был создан комитет спасения РНБ. Активисты также направили письмо Медведеву, в котором потребовали прекращения административного давления на сотрудников РНБ.

В итоге Министерство культуры РФ пообещало учесть мнение общественности по вопросу слияния. В данный момент вопрос объединения библиотек изучается с привлечением профессионального сообщества, отметили в Минкультуры. Спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров уверен, что объединения РНБ И РГБ не будет.