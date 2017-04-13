  • 13 Апрель 2017
USD 14.04.2017 56.6019 +-0.1537
USD ММВБ 14:17 56.59890  
EUR 14.04.2017 60.2867 +0.0236
EUR ММВБ 14:17 60.2970  
Нефть($) 13.04.2017 55.84 0.94
Нефть(p) 13.04.2017 3160.65 +44.77

Директор РНБ: Использовали и будем использовать Публичку в коммерческих целях

Автор:


© Фото: novostiliteratury.ru

Темы дня

По мнению Вислого, это необходимо для того, чтобы обеспечить сотрудников библиотеки достойной зарплатой.

Генеральный директор Российской национальной библиотеки (РНБ) Александр Вислый заявил, что планирует и дальше использовать библиотеку в коммерческих целях, передает АБН.

Мероприятия, подобные прошедшему недавно с City Bank, будут проходить и дальше. Здание Российской национальной библиотеки «использовали, используем и будет использовать. коммерческих целях».

Он также пояснил, что библиотеке не хватает финансирования, которое выделят Минкульт. Из-за этого РНБ приходится зарабатывать самостоятельно, чтобы «обеспечить среднюю зарплату в нашей библиотеки до среднего уровня по региону».

Ранее, 28 марта в здании РНБ на Садовой улице проходило копоративное мероприятие City Bank. Оно сопровождалось одиночными пикетами. Возмущенные горожане требовали «не превращать публичную библиотеку в ресторан».

Как сообщал «Санкт-Петербург.ру», Вислый также заявил, что вопрос об административном объединении РНБ в Петербурге и Российской государственной библиотеки (РГБ) в Москве «на сегодняшний день снят».

В январе 2017 года стало известно, что глава РНБ Александр Вислый и руководитель Российской государственной библиотеки (РГБ) Владимир Гнездилов направили письмо на имя премьер-министра Дмитрия Медведева с просьбой о слиянии двух крупнейших в стране книгохранилищ.

Впоследствии в Петербурге был создан комитет спасения РНБ. Активисты также направили письмо Медведеву, в котором потребовали прекращения административного давления на сотрудников РНБ.

В итоге Министерство культуры РФ пообещало учесть мнение общественности по вопросу слияния. В данный момент вопрос объединения библиотек изучается с привлечением профессионального сообщества, отметили в Минкультуры. Спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров уверен, что объединения РНБ И РГБ не будет.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Как Петербург отметит День космонавтики (АФИША)

    Встречи с космонавтами, музыкальный фестиваль и запуск ракет. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о том, как Северная столица будет праздновать День космонавтики.

    читать далее →

    Теракт в метро: как петербуржцам справиться с паникой

    После теракта в петербургской подземке 3 апреля многим сложно преодолеть страх и спуститься в метро. «Санкт-Петербург.ру» узнал, что в таких случаях советуют делать психологи.

    читать далее →

    Оседлай «железного коня»: где в Петербурге и окрестностях получить дозу адреналина

    Покатиться по лесу на багги, научиться вождению спортивного кроссового байка или освоить необычную автомобильную трассу - это и многое другое в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Мир будущего: как устроены шлемы виртуальной реальности

    Кто стал отцом-прародителем шлемов виртуальной реальности, почему первые пользователи устройств виртуальной реальности были похожи на «охотников за приведениями» и за сколько тысяч долларов глава Facebook купил у 21-летнего счастливца компанию по производству VR-шлемов.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: среди болот и оврагов новой реальности

    Резкие перемены погоды – предвестники глобального потепления. В том, что изменения климата неизбежны, мы убедились на апрельском тест-драйве полигона внедорожного вождения Land Rover Experience Гатчина. Об особенностях весеннего заезда – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять стрит-арт объектов Петербурга, о которых вы могли не знать

    Банка сгущенки, дракон из советского прошлого и другие стрит-арт объекты Северной столицы, которые незаслуженно остались незамеченными жителями и гостями города.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    13.04.17
    Разновидности промышленных насосов
    12.04.17
    ЖК "Парнас" - жилой комплекс эконом класса у метро Парнас в СПБ
    11.04.17
    Отдых в Санкт-Петербурге: достопримечательности, лучшие рестораны
    10.04.17
    Где можно купить в Москве фирменную продукцию торговой марки schock?
    05.04.17
    Как выгодно взять кредит?
    05.04.17
    Что такое СНПЧ в принтере: преимущества и особенности
    05.04.17
    Как записаться к хорошему гинекологу и получить скидку?
    03.04.17
    Аварийное вскрытие и замена замков

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm