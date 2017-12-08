Сотрудники РНБ пожаловались в прокуратуру на начальство

Сотрудники Российской национальной библиотеки пожаловались в прокуратуру Петербурга на приказ директора Александра Вислого, согласно которому любое общение со СМИ о деятельности учреждения должно согласовываться с пресс-службой Публички, сообщает "Росбалт" со ссылкой на "Общественный комитет спасения РНБ".

Заявители указали, что Конституция России гарантирует каждому свободу мысли и слова и право свободно искать, получать, производить, передавать и распространять информацию любым законным способом.

"Информация о работе РНБ не является охраняемой законом тайной. Напротив, многие аспекты деятельности библиотеки, например, расходование бюджетных средств, в соответствии с тем же законом должны быть открытыми. Следовательно, приказ А. И. Вислого — нарушение закона", — утверждают сотрудники РНБ.

Ведущий библиограф Никита Елисеев в разговоре с телеканалом "78" пояснил, что если сотрудники библиотеки не будут согласовывать с пресс-службой РНБ свои выступления перед СМИ, то подвергнутся дисциплинарному взысканию.

"Все несогласованное общение сотрудников Публичной библиотеки со СМИ должна отслеживать наш пресс-секретарь. На взгляд всех, кто отправил заявление в прокуратуру, это является нарушением конституционного права на свободу слова", — подчеркнул Елисеев. Заявление подписали 29 человек.

Сложная ситуация вокруг РНБ складывается с января 2017 года. Тогда глава Публички и руководитель Российской государственной библиотеки (РГБ) Владимир Гнездилов направили письмо на имя премьер-министра Дмитрия Медведева с просьбой о слиянии двух крупнейших в стране книгохранилищ. Это вызвало недовольство общественности, сами сотрудники в разговорах со СМИ критиковали такое решение.

Библиографа Татьяну Шумилову уволили из РНБ после того, как она высказала свое несогласие с политикой руководства. Она обратилась в суд и в итоге добилась восстановления в должности.

Комитет спасения РНБ также направлял обращение премьер-министру России Дмитрию Медведеву, требуя прекращения административного давления со стороны руководства библиотеки. Обращение подписали в том числе историк Лев Лурье, журналист Галина Артеменко, театральный критик Елена Вольгуст, заслуженная артистка РФ Лариса Дмитриева и другие.

В итоге Министерство культуры пообещало учесть мнение общественности по вопросу слияния. В апреле Александр Вислый заявлял, что вопрос слияния библиотек снят.