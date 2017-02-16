Петербуржцы просят Медеведва защитить сотрудников РНБ

Созданный в Петербурге общественный комитет спасения Российской национальной библиотеки (РНБ) распространил письмо, адресованное главе правительства Дмитрию Медведеву, сообщил на своей странице в Facebook историк Даниил Коцюбинский.

«Генеральный директор Российской национальной библиотеки А.И. Вислый без консультации с библиотечной и научной общественностью Санкт-Петербурга внес на рассмотрение првительства план объединения Российской национальной библиотеки и Российской государственной библиотеки», говорится в письме.

Авторы письма напомнили об увольнении сотрудницы РНБ библиографа Татьяны Шумиловой после того, как она публично высказала несогласие с политикой руководства РНБ.

Члены комитета требуют прекращения административного давления на сотрудников РНБ, уточняется в письме.

Обращение к Медведеву подписали в том числе историк Лев Лурье, журналист Галина Артеменко, театральный критик Елена Вольгуст, заслуженная артистка РФ Лариса Дмитриева и другие.

Как стало известно ранее, Татьяну Шумилову, сотрудника с 32-летним стажем, уволили из информационно-библиографического отдела Российской национальной библиотеки после пресс-конференции "Росбалта" и интервью изданию, в котором она выражает несогласие с объединением РНБ и РГБ.

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В январе 2017 года стало известно, что глава РНБ Александр Вислый и руководитель РГБ Владимир Гнездилов направили письмо на имя премьер-министра Дмитрия Медведева с просьбой о слиянии двух крупнейших в стране книгохранилищ.

В среду, 15 февраля, Законодательное собрание Петербурга приняло решение обратиться к министру культуры с просьбой повременить с решением о слиянии библиотек.

Позже, в этот же день, в министерстве культуры заявили, что сообщения о планируемом слиянии библиотек «являются абсолютной ложью».

В пресс-службе Минкульта также назвала ложью информацию о сокращении 400 сотрудников РНБ. По ее мнению, такие слухи «распространяются людьми некомпетентными, и в личных интересах».