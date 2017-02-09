  • 9 Февраль 2017
USD 10.02.2017 59.0235 -0.4894
USD ММВБ 18:17 58.71950  
EUR 10.02.2017 63.0253 -0.4214
EUR ММВБ 18:17 62.7850  
Нефть($) 09.02.2017 55.59 +0.74
Нефть(p) 09.02.2017 3281.12 +16.84

У стен РНБ прошел пикет против объединения с Российской государственно библиотекой

Автор:


© Фото: Галина Артеменко / mr7.ru

Темы дня

Также участники акции высказались против увольнения Шумиловой.

У главного входа в Российскую национальную библиотеку (РНБ) прошел «пикет ученых» в знак протеста против объединения с московской Российской государственной библиотекой (РГБ), а также в защиту уволенной после участия в пресс-конференции "Росбалта" библиографа Татьяны Шумиловой. 

Первым к главному входу в РНБ вышел журналист Даниил Коцюбинский с плакатом "Шумилову — публичке, публичку — Петербургу. Нет слиянию публички и Ленинки. Нет увольнению Шумиловой".


Фото: Галина Артеменко / mr7.ru

По его словам, увольнение Шумиловой стоит в одном ряду с последними событиями в сфере культуры Петербурга, такими как решение о передаче Исаакиевского собора РПЦ. Он считает это увольнение «хамским поступком», передает "Росбалт".

Позже пикет продолжил профессор Европейского университета в Петербурге Борис Колоницкий. Он держит в руках плакат: «Великая библиотека в великом городе». Также в пикете принял участие Дмитрий Калугин из Высшей школы экономики.


Фото: Александр Калинин / ИА «Росбалт»

Как стало известно ранее, Татьяну Шумилову, сотрудника с 32-летним стажем, уволили из информационно-библиографического отдела Российской национальной библиотеки после пресс-конференции "Росбалта" и интервью изданию, в котором она выражает несогласие с объединением РНБ и РГБ.

В январе 2017 года стало известно, что глава РНБ Александр Вислый и руководитель РГБ Владимир Гнездилов направили письмо на имя премьер-министра Дмитрия Медведева с просьбой о слиянии двух крупнейших в стране книгохранилищ

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Влюбленный Петербург: места для первого поцелуя

    Любимая скамейка, романтичная крыша или уютное кафе - самые подходящие «декорации» Северной столицы для влюбленных парочек в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    180 лет со дня смерти Пушкина: где в Петербурге можно почтить память поэта

    «Санкт-Петербург.ру» составил афишу мероприятий – спектаклей, концертов и экскурсий – где можно больше узнать об Александре Сергеевиче и его литературных героях.

    читать далее →

    Топ-5 необычных театров Петербурга

    Северная столица славится не только Мариинским и Александринским театрами, но и необычными площадками, на которых показывают смелые и уникальные постановки. "Санкт-Петербург.ру" составил список самых необычных театров города.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Соловьиный язык и жаркое из цапли: кто и когда придумал первую кулинарную книгу

    Единственная книга в мире, способная по популярности обогнать Библию и, скорее всего, написанная гораздо раньше Священного писания, - кулинарная книга. Кем была написана первая книга рецептов, какие блюда по ней готовили и как искусство кулинарии завоевало мир – рассказывает «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Под камнем сим. Эпитафия

    Экскурс в историю петербургских кладбищ от популярного автора неформальных путеводителей Марины Ждановой.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    09.02.17
    Что такое гироскутер и в чём его преимущества?
    06.02.17
    Однокомнатные квартиры в ипотеку: инвестиция в будущее
    03.02.17
    Отпуск в Саках
    01.02.17
    Стильные флешки с нанесенным логотипом
    01.02.17
    Дом из бруса: основные составляющие идеального жилья
    01.02.17
    Межкомнатные двери: особенности и разнообразие современной продукции
    30.01.17
    Возможности банковской карты и ее владельца
    27.01.17
    Качественная сварка

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm