У стен РНБ прошел пикет против объединения с Российской государственно библиотекой

У главного входа в Российскую национальную библиотеку (РНБ) прошел «пикет ученых» в знак протеста против объединения с московской Российской государственной библиотекой (РГБ), а также в защиту уволенной после участия в пресс-конференции "Росбалта" библиографа Татьяны Шумиловой.

Первым к главному входу в РНБ вышел журналист Даниил Коцюбинский с плакатом "Шумилову — публичке, публичку — Петербургу. Нет слиянию публички и Ленинки. Нет увольнению Шумиловой".



Фото: Галина Артеменко / mr7.ru Фото: Галина Артеменко / mr7.ru

По его словам, увольнение Шумиловой стоит в одном ряду с последними событиями в сфере культуры Петербурга, такими как решение о передаче Исаакиевского собора РПЦ. Он считает это увольнение «хамским поступком», передает "Росбалт".

Позже пикет продолжил профессор Европейского университета в Петербурге Борис Колоницкий. Он держит в руках плакат: «Великая библиотека в великом городе». Также в пикете принял участие Дмитрий Калугин из Высшей школы экономики.



Фото: Александр Калинин / ИА «Росбалт»

Как стало известно ранее, Татьяну Шумилову, сотрудника с 32-летним стажем, уволили из информационно-библиографического отдела Российской национальной библиотеки после пресс-конференции "Росбалта" и интервью изданию, в котором она выражает несогласие с объединением РНБ и РГБ.

В январе 2017 года стало известно, что глава РНБ Александр Вислый и руководитель РГБ Владимир Гнездилов направили письмо на имя премьер-министра Дмитрия Медведева с просьбой о слиянии двух крупнейших в стране книгохранилищ