Прокуратуру просят проверить законность проведения платных корпоративов в РНБ

Прокуратуру просят проверить законность проведения платных корпоративных мероприятий в главном здании Российской национальной библиотеки (РБН) на Невском проспекте, которое освобождается от книжного фонда. Инициатива исходит от членов общественного комитета спасения библиотеки.

"Речь идет о фактической зачистке главного здания от основного русского фонда, за исключение рукописей, эстампов и редких книг", - цитирует "Интефракс" участника комитета, историка Даниила Коцюбинского. Кроме прокуратуры, комитет намерен обратиться от имени городского парламента к министру культуры РФ Владимиру Мединскому по поводу планов перепрофилирования здания.

Переезда архива в новое здание на Московском проспекте уже начался. "Это сейчас главная опасность - намерение превратить главное здание в нечто не библиотечное, заставив новое здание старыми книгами, сделав невозможным поступление туда новых изданий. Это ставит крест на перспективе развития библиотеки", - добавил историк.

Ранее стало известно, что "Ситибанк" провел ночной копропоратив в РНБ. Он сопровождался одиночными пикетами - возмущенные горожане требовали "не превращать публичную библиотеку в ресторан". Представители комитета утверждают, что с конца прошлого года в библиотеке разработан прейскурант на проведение подобных мероприятий.

В свою очередь, генеральный директор РНБ Александр Вислый уже заявлял, что планирует и дальше использовать библиотеку в коммерческих целях, так как библиотеке не хватает финансирования, которое выделяет Минкультуры. По его словам, мероприятия, подобные прошедшему недавно с "Ситибанк", будут проходить и дальше.