Законность увольнения библиографа РНБ Шумиловой проверят в суде

Иск бывшей работницы Российской национальной библиотеки (РНБ) Татьяны Шумиловой рассмотрит Смольнинский районный суд Петербурга. Предварительное заседание назначено на 4 апреля, сообщает «Фонтанка».

Библиограф РНБ Татьяна Шумилова в начале года выступила с критикой объединения петербургской библиотеки со столичной Российской государственной библиотекой. В конце января на пресс-конференции она дала раскритиковала возможное слиянию, а позже дала интервью на эту тему.

По некоторым данным, ее слова в СМИ увидел министр культуры РФ Владимир Мединский, после чего Шумиловой было предложено уволиться по собственному желанию.

Позже, 3 февраля, библиографу вручили «акт об отсутствии на рабочем месте в течение более четырех часов». Как раз в эти часы она находилась на пресс-конференции. По словам Шумиловой, заведующая была поставлена в известность о том, что библиограф пропустит половину дня из-за пресс-конференции.

В январе 2017 года стало известно, что глава РНБ Александр Вислый и руководитель Российской государственной библиотеки Владимир Гнездилов направили письмо на имя премьер-министра Дмитрия Медведева с просьбой о слиянии двух крупнейших в стране книгохранилищ. Впоследствии в Петербурге был создан комитет спасения РНБ. Активисты также направили письмо Медведеву, в котором потребовали прекращения административного давления на сотрудников РНБ.

Авторы письма также напомнили об увольнении сотрудницы РНБ библиографа Татьяны Шумиловой после того, как она публично высказала несогласие с политикой руководства РНБ. Обращение к Медведеву комитета спасения РНБ подписали в том числе историк Лев Лурье, журналист Галина Артеменко, театральный критик Елена Вольгуст, заслуженная артистка РФ Лариса Дмитриева и другие.

В итоге Министерство культуры РФ пообещало учесть мнение общественности по вопросу слияния. В данный момент вопрос объединения библиотек изучается с привлечением профессионального сообщества, отметили в Минкультуры. Спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров уверен, что объединения РНБ И РГБ не будет.

Ранее, 28 марта, журнал «Город 812» сообщил, что сотрудники «Ситибанка» проведут ночной корпоратив в исторических интерьерах РНБ. В связи с этим прошли пикеты около главного здания библиотеки на площади Островского. Активисты стояли с табличками: «Кушать продано», «Неприятного аппетита», «Библиотека – не вагон ресторан».