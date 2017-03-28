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СМИ: «Ситибанк» проведет ночной копропоратив в РНБ

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© Фото: visit-petersburg.ru

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Распоряжение об этом подписал директор библиотеки Вислый.

В ночь на среду, 29 марта, сотрудники «Ситибанка» планируют провести корпоратив в здании Российской национальной библиотеки (РНБ), сообщает журнал «Город 812».

По данным издания, в распоряжение директора РНБ Александра Вислого «О проведении совместного мероприятия с CityBank» от 25 января говорится, что для участников мероприятия будет организована экскурсия. Также Вислый обязует обеспечить работу необходимых служб, для «доступа пользователей во время мероприятия в здания РНБ». Начальника отдела кадров Вислый обязует оформить сверхурочную работу и работу в ночное время работников библиотеки.

Именно во вторник, 28 февраля, в РНБ объявлен санитарный день, и доступ читателей будет ограничен. При этом ночной банковский корпоратив организуется на основании устава ФГБУ «Российская национальная библиотека», хотя проведение таких мероприятий не входит в основные виды деятельности РНБ, сообщает журнал.

Издание также отмечает, что для обеспечения корпоратива будет задействовано большое число сотрудников РНБ.

В январе 2017 года стало известно, что глава РНБ Александр Вислый и руководитель РГБ Владимир Гнездилов направили письмо на имя премьер-министра Дмитрия Медведева с просьбой о слиянии двух крупнейших в стране книгохранилищ.

Впоследствии в Петербурге был создан комитет спасения РНБ. Активисты также направили письмо Медведеву, в котором потребовали прекращения административного давления на сотрудников РНБ. Авторы письма также напомнили об увольнении сотрудницы РНБ библиографа Татьяны Шумиловой после того, как она публично высказала несогласие с политикой руководства РНБ.

В итоге Министерство культуры РФ пообещало учесть мнение общественности по вопросу слияния. В данный момент вопрос объединения библиотек изучается с привлечением профессионального сообщества, отметили в Минкультуры.

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