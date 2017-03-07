Минкультуры пообещало учесть мнение общественности по вопросу слияния РНБ и РГБ

Министерство культуры РФ пообещало учесть мнение общественности по вопросу слияния Российской национальной библиотеки и Российской государственной библиотеки. Об этом говорится в ответе Минкультуры на обращение депутата Законодательного собрания Бориса Вишневского.

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«Инициатива руководства РГБ И РНБ поступила на рассмотрение. Вопрос изучается с привлечением профессионального сообщества. При принятии решения будет учтена позиция экспертов и заинтересованной общественности», - говорится в документе.

В январе 2017 года стало известно, что глава РНБ Александр Вислый и руководитель РГБ Владимир Гнездилов направили письмо на имя премьер-министра Дмитрия Медведева с просьбой о слиянии двух крупнейших в стране книгохранилищ.

Впоследствии в Петербурге был создан комитет спасения РНБ. Активисты также направили письмо Медведеву, в котором потребовали прекращения административного давления на сотрудников РНБ. «Генеральный директор РНБ А.И. Вислый без консультации с библиотечной и научной общественностью Петербурга внес на рассмотрение правительства план объединения РНБ и РГБ», - говорится в письме.

Авторы письма также напомнили об увольнении сотрудницы РНБ библиографа Татьяны Шумиловой после того, как она публично высказала несогласие с политикой руководства РНБ. Сотрудницу с 32-летним стажем уволили из информационно-библиографического отдела РНБ после пресс-конференции «Росбалта» и интервью изданию, в котором она выражает несогласие с объединением РНБ и РГБ.

Обращение к Медведеву комитета спасения РНБ подписали в том числе историк Лев Лурье, журналист Галина Артеменко, театральный критик Елена Вольгуст, заслуженная артистка РФ Лариса Дмитриева и другие. Более того, «Новая газета» пишет еще об одном письме Медведеву, на этот раз от Даниила Гранина, писателя, фронтовика и почетного гражданина Петербурга.

«Я обратился к председателю правительства РФ Д. А. Медведеву как президент Общества друзей РНБ. В этой ситуации я не могу быть безучастным. Я знаю, что, кроме моего письма, премьер-министру поступали и другие письма, касающиеся ситуации в Публичной библиотеке. Мы так надеялись, что премьер-министр ответит нам. Это его обязанность», - прокомментировал свою инициативу Даниил Гранин.

«Подобный опыт у меня уже был, когда я писал мэру Нью-Йорка по поводу находящейся неподалеку от этого города могилы Сергея Рахманинова. Тогда я немедленно получил ответ. Но Д. А. Медведев, очевидно, так занят своими делами, что приходится верить невероятному досье, опубликованному Алексеем Навальным. Все-таки буду ждать ответа», - резюмировал Гранин.