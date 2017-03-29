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Около ЗакСа проходит одиночный пикет за отставку директора РНБ

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© Фото: vk.com/id268577
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    Полицейские поинтересовались, «что такое РНБ и «кто такой Вислый».

    Около здания Законодательного собрания Петербурга проходит одиночный пикет за отставку директора Российской национальной библиотеки (РНБ) Александра Вислого. В акции посменно участвуют несколько человек, пишет «Агентство бизнес новостей».

    Участники акции представились постоянными читателями библиотеки. Они призывают депутатов ЗакСа инициировать отставку Вислого, который «является некомпетентным руководителем, нарушающим закон». Также активисты держат плакат с обращением к депутатам по поводу принятия закона о неприкосновенности Публичной библиотеки.

    Пикет проходит спокойно, полицейские переписали паспортные данные активистов и поинтересовались, «что такое РНБ и «кто такой Вислый».

    Днем ранее, 28 марта, одиночный пикет также проходил у здания РНБ. Петербургская музейная сотрудница Жанна Телевицкая держала в руках плакат «SOS! Спасите публичку!», периодически меняя его на лист с англоязычной надписью «SOS! Save the National Library of Russia».

    Кроме того, накануне журнал «Город 812» сообщил, что сотрудники «Ситибанка» проведут ночной корпоратив в исторических интерьерах РНБ. В связи с этим прошли пикеты около главного здания библиотеки на площади Островского. Активисты стояли с табличками: «Кушать продано», «Неприятного аппетита», «Библиотека – не вагон ресторан».

    В январе 2017 года стало известно, что глава РНБ Александр Вислый и руководитель Российской государственной библиотеки (РГБ) Владимир Гнездилов направили письмо на имя премьер-министра Дмитрия Медведева с просьбой о слиянии двух крупнейших в стране книгохранилищ. Впоследствии в Петербурге был создан комитет спасения РНБ. Активисты также направили письмо Медведеву, в котором потребовали прекращения административного давления на сотрудников РНБ.

    Авторы письма также напомнили об увольнении сотрудницы РНБ библиографа Татьяны Шумиловой после того, как она публично высказала несогласие с политикой руководства РНБ. Обращение к Медведеву комитета спасения РНБ подписали в том числе историк Лев Лурье, журналист Галина Артеменко, театральный критик Елена Вольгуст, заслуженная артистка РФ Лариса Дмитриева и другие.

    В итоге Министерство культуры РФ пообещало учесть мнение общественности по вопросу слияния. В данный момент вопрос объединения библиотек изучается с привлечением профессионального сообщества, отметили в Минкультуры. Спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров уверен, что объединения РНБ И РГБ не будет.

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