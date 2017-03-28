У стен Российской национальной библиотеки проходит пикет

У здания Российской национальной библиотеки (РНБ) проходит одиночный пикет. Петербургская музейная сотрудница Жанна Телевицкая держит в руках плакат «SOS! Спасите публичку!», периодически меняя его на лист с англоязычной надписью «SOS! Save the National Library of Russia», сообщает «Фонатнка».

Прохожие положительно относятся к участнице пикета, некоторые подходят к ней и благодарят ее. Только один петербуржцец, заметив плакат, сказал: «Прекратите бредить».

Фото: "Фонтанка"

Пикет связан с тем, что в январе 2017 глава РНБ Александр Вислый и руководитель РГБ Владимир Гнездилов направили письмо на имя премьер-министра Дмитрия Медведева с просьбой о слиянии двух крупнейших в стране книгохранилищ.

Впоследствии в Петербурге был создан комитет спасения РНБ. Активисты также направили письмо Медведеву, в котором потребовали прекращения административного давления на сотрудников РНБ. Авторы письма также напомнили об увольнении сотрудницы РНБ библиографа Татьяны Шумиловой после того, как она публично высказала несогласие с политикой руководства РНБ.

В итоге Министерство культуры РФ пообещало учесть мнение общественности по вопросу слияния. В данный момент вопрос объединения библиотек изучается с привлечением профессионального сообщества.

Как сегодня сообщил журнал «Город 812», в ночь на 29 марта сотрудники «Ситибанка» планируют провести корпоратив в здании РНБ. СМИ сообщает, что соответствующе распоряжение подписал директор библиотеки Вислый. В нем говорится, что для участников мероприятия будет организована экскурсия. Также Вислый обязует обеспечить работу необходимых служб, для «доступа пользователей во время мероприятия в здания РНБ».