Замдиректора РНБ получил замечание из-за корпоратива банка в библиотеке

Прокуратура Петербурга провела проверку по заявлению литературоведа и журналиста Михаила Золотоносова о корпоративе CityBank в здании РНБ, сообщает Золотоносов в своем Facebook.

Прокуратура вынесла РНБ представление, по результатам которого заместителю генерального директора было объявлено замечание. При этом договор о проведении корпоратива был подписан не им, а гендиректором Александром Вислым. В возбуждении дела об административном нарушении прокуратура отказала.

Ранее, 28 марта в здании РНБ на Садовой улице проходило корпоративное мероприятие City Bank. Оно сопровождалось одиночными пикетами. Возмущенные горожане требовали «не превращать публичную библиотеку в ресторан».

Позже гендиректор РНБ Александр Вислый заявил, что планирует и дальше использовать библиотеку в коммерческих целях. Он пояснил что библиотеке не хватает финансирования, которое выделяет Минкульт. Из-за этого РНБ приходится зарабатывать самостоятельно, чтобы «обеспечить среднюю зарплату в нашей библиотеке до среднего уровня по региону».