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В Минкульте опровергли информацию о слиянии РНБ и РГБ

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© Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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Пресс-секретарь главы Минкульта назвала «абсолютной ложью» сообщения об объединении двух библиотек.

В министерстве культуры заявили, что сообщения о планируемом слиянии Российской национальной и Российской государственной библиотек (РНБ и РГБ) «являются абсолютной ложью».

«Остановить объединение невозможно, ибо невозможно остановить то, что никогда не начиналось», - передает «Интерфакс» слова Ирина Казначеева, пресс-секретаря главы Минкульта Владимира Мединского. 

Казначеева также назвала ложью информацию о сокращении 400 сотрудников РНБ. По ее мнению, такие слухи «распространяются людьми некомпетентными, и в личных интересах».

«Не могу комментировать детали, так как это прерогатива руководства, но как лично понимаю суть вопроса: речь идет об инициативе самих двух библиотек о поэтапном объединении усилий в целях оптимизации работы электронных библиотек, комплектации книжных фондов и других направлений, результатом которых стало бы улучшение качества обслуживания читателей, рост заработной платы сотрудников и модернизация этих учреждений», - добавила пресс-секретарь Минкульта.

Казначеева также прокомментировала ситуацию с увольнением главного библиографа РНБ. По ее словам, такой должности в библиотеке не существует

«Насчет информации об увольнении главного библиографа РНБ и ее заявлений, надо отметить, что «главный библиограф» - это формальное название должности, не самой высокой в библиотеке. Выше, к примеру, «главный библиотекарь» (их в РНБ 132), а библиографов - 31 человек, и эта должность ранга примерно такого же, как главный специалист в Комитете по культуре Петербурга", - отметила Казачеева.

В среду, 15 февраля, Законодательное собрание Петербурга приняло решение обратиться к министру культуры с просьбой повременить с решением о слиянии библиотек.

С предложением объединить библиотеки в конце прошлого года министр культуры России Владимир Мединский обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву. Авторами концепции назывались директор РНБ Александр Вислый и руководитель РГБ Владимир Гнездилов. 

Две недели назад РНБ уволила главного библиографа, так как она высказалась против слияния двух учреждений во время пресс-конференции в «Росбалте». По информации СМИ, приказ об увольнении мог быть подготовлен из-за недовольства министра культуры Владимира Мединского.

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