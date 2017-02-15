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Петербургские депутаты просят Мединского повременить с объединением РНБ и РГБ

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© Фото: nlr.ru

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По мнению парламентариев, это может угрожать библиотечной системе.

Петербургское Законодательное собрание просит министра культуры Владимира Мединского не спешить с объединением Российской национальной и Российской государственной библиотек. (РНБ и РГБ). Такой вопрос был рассмотрен на заседании в среду, 15 февраля, передает АБН.

Депутат от фракции «Единая Россия» Юлия Мартемьянова пояснила, что объединение двух структур угрожает библиотечной системе. Так петербургская библиотека может лишиться обязательных экземпляров книг. При этом наличие лишь одного обязательного экземпляра угрожает сохранности печатной продукции для будущих поколений, отметила депутат. 

В связи с этим депутаты ЗакСа просят министра внимательно и неспешно проанализировать последствия объединения РНБ и РГБ.

Ранее обращение к Мединскому поддержала комиссия по культуре. Ее глава депутат Максим Резник заявил, что более всего смущает молчание исполнительной власти по вопросу объединения двух библиотек.

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Официально решение о слиянии РНБ и РГБ пока не принято. Судьбу учреждений решит правительство, которое и является учредителем библиотек. 

Две недели назад РНБ уволила главного библиографа, так как она высказалась против слияния двух учреждений во время пресс-конференции в «Росбалте». По информации СМИ, приказ об увольнении мог быть подготовлен из-за недовольства министра культуры Владимира Мединского.

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