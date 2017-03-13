Организаторы марша в защиту Петербурга определились с датой и временем

Организаторы марша в защиту Петербурга согласились с условиями Смольного и перенесли акцию воскресенья на субботу, 18 марта.

"Акция на Марсовом поле согласована с 12:00 до 16:00 часов. Но необходимо время на монтаж сцены. Поэтому начать митинг решено в 14:00", — передает "Росбалт" слова члена оргкомитета Вадима Суходольского.

Акция называется маршем, но по структуре будет представлять из себя митинг.

Ранее организаторы акции настаивали на проведении митинга в воскресенье, 19 марта, однако в администрации Центрального района запланировали в этот день с утра до вечера мероприятие "Море волнуется" в честь Года экологии.

На гродазащитном митинге ряд оппозиционных депутатов (Максим Резник, Оксана Дмитриева, Борис Вишневский, Алексей Ковалев, Михаил Амосов и Сергей Трохманенко) хотят обсудить с жителями города защиту музея "Исаакиевский собор", выступить против застройки территории Пулковской обсерватории и слияния РНБ и РГБ.

Ранее деятели науки и культуры Северной столицы поддержали проведение "Марша в защиту Петербурга".

Как ранее сообщал "Санкт-Петербург.ру", спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявил, что фракция «Единой России» в городском парламенте не поддержит идею проведения в Северной столице референдума о статусе Исаакия.





