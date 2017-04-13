Вислый: Вопрос об административном объединении РНБ и РГБ снят

Вопрос об административном объединении Российской национальной библиотеки (РНБ) в Петербурге и Российской государственной библиотеки (РГБ) в Москве «на сегодняшний день снят», заявил глава РНБ Александр Вислый,

«Мы знаем позицию Минкультуры и российского правительства – они не собираются ни в ближайшем, ни в среднеближайшем будущем рассматривать вопрос об административном объединении двух национальных библиотек. Но это не значит, что вопросы, поставленные в нашем письме правительству, остаются в стороне. Все, что касается объединения электронных ресурсов библиотек, остаётся актуальным», - приводит его слова «Фонтанка».

По словам Вислого, эти вопросы будут решаться уже не на уровне правительства, а на уровне Миникультура. Речь идет, в том числе, о создании единого электронного каталога двух библиотек.

В январе 2017 года стало известно, что глава РНБ Александр Вислый и руководитель Российской государственной библиотеки (РГБ) Владимир Гнездилов направили письмо на имя премьер-министра Дмитрия Медведева с просьбой о слиянии двух крупнейших в стране книгохранилищ.

Впоследствии в Петербурге был создан комитет спасения РНБ. Активисты также направили письмо Медведеву, в котором потребовали прекращения административного давления на сотрудников РНБ.

Авторы письма также напомнили об увольнении сотрудницы РНБ библиографа Татьяны Шумиловой после того, как она публично высказала несогласие с политикой руководства РНБ. Обращение к Медведеву комитета спасения РНБ подписали в том числе историк Лев Лурье, журналист Галина Артеменко, театральный критик Елена Вольгуст, заслуженная артистка РФ Лариса Дмитриева и другие.

В итоге Министерство культуры РФ пообещало учесть мнение общественности по вопросу слияния. В данный момент вопрос объединения библиотек изучается с привлечением профессионального сообщества, отметили в Минкультуры. Спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров уверен, что объединения РНБ И РГБ не будет.