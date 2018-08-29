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Медведев сменил руководителя Российской национальной библиотеки

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© Фото: Alex 'Florstein' Fedorov / wikimedia.org

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Скандалы в РНБ происходили с начала 2017 года из-за слияния с Российской государственной библиотекой.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил нового руководителя Российской национальной библиотеки. Им стал Александр Вершинин, бывший директор Президентской библиотеки им. Ельцина.

Указ о назначении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Медведев подписал документ 27 августа.

Вершинин сменил на посту главы РНБ Александра Вислого. В конце декабря 2017 года сотрудники библиотеки пожаловались на приказ руководства, согласно которому им запрещалось общаться с прессой без согласования.

Сложная ситуация вокруг РНБ складывается с января 2017 года. Тогда глава Публички и руководитель Российской государственной библиотеки (РГБ) Владимир Гнездилов направили письмо на имя Дмитрия Медведева с просьбой о слиянии двух крупнейших в стране книгохранилищ. Это вызвало недовольство общественности, сами сотрудники в разговорах со СМИ критиковали такое решение.

Библиографа Татьяну Шумилову уволили из РНБ после того, как она высказала свое несогласие с политикой руководства. Она обратилась в суд и в итоге добилась восстановления в должности.

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