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Мартен Фуркад, Uber и Ку-Клукс-Клан

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Мартен Фуркад
© Фото: championat.com

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Скандалы в биатлоне.

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Понедельник начнем с главного скандала выходных. Российский биатлон (пребывающий, мягко говоря, не в лучшей форме) разругался с французской звездой Мартеном Фуркадом. На очередном этапе Кубка мира по биатлону, во время смешанной эстафеты Фуркад на дистанции якобы «оттолкнул» Александра Логинова и «закрыл коридор» на финише Антону Шипулину. При этом француз не нарушал правил – по словам специалистов, это была скорее хитрость.

Ранее Фуркад несколько раз откровенно «троллил» российскую сборную в связи с допинговым скандалом (сам-то Фуркад чемпион из чемпионов – взял «золото» Олимпиады и Чемпионата мира подряд). Дошло до того, что Шипулин и вся наша мужская команда отказалась пожимать руку французу, после чего он просто «сбежал» с пьедестала. Затем, уже после спринта, рукопожатие Шипулина и Фуркада все же состоялось – при всем честном народе, в микст-зоне, под вспышками фотокамер. Шипулин рассказал российским СМИ, что они с Мартеном неформально пообщались, остались на своих позициях, но решили, что обоим лучше думать о спорте (особенно нашей сборной, как-то совсем грустно с результатами в последнее время).

Раз уж начали про французов. Французский бизнесмен хочет отсудить у Uber 48 млн долларов за моральный ущерб. Дело в том, что до середины декабря 2016 года у компании были проблемы с системой оповещений в приложениях. Мужчина же имел неосторожность как-то заказать авто с телефона своей жены. И все бы ничего, но на Uber он регулярно катался к любовнице, а жене приходили оповещения о поездках. В итоге пара «несколько раз поссорилась и брак распался», в чем француз обвиняет сервис. Ох уж эти французы!

Тем временем в США. Нет, не про Трампа. У берега Миссури рыбаки обнаружили тело главы местной ячейки Ку-Клукс-Клана (это такая расистская организация, которая исторически связана с поддержкой рабовладельческого строя в США) Фрэнка Анконы. По предварительным данным, мужчину убили выстрелом в голову. Возглавляемая им ячейка ККК была одной из самых заметных и активных в стране, в частности, во время беспорядков в Фергюсоне из-за убийства 18-летнего афроамериканца в 2014 году ККК занял сторону правительства и призывал прекратить демонстрации.

В Германии избрали нового президента – им стал Франк-Вальтер Штайнмайер, ранее много лет возглавлявший МИД страны. Штайнмайера выбрали в первом же туре.

В Петербурге в выходные прошла очередная акция в защиту Исаакиевского собора – несколько тысяч петербуржцев собрались в сквере у Исаакия, чтобы затем «обнять» собор кольцом несколько раз. Синие ленты, самодельные плакаты, скандирование «Музей! Музей!» и прочее. Задержаний и перепалок с полицией не было. Надеемся, это все же станет сигналом власти о необходимости диалога с городом.

На улице туманно и холодно, будьте осторожны и хорошего вам дня!

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