Пачка сигарет, взрыв фейерверка в Мексике и продолжение "Боярышника"

Середину недели начнем с Мексики. Там на рынке фейерверков Сан-Паблито в городе Тультепек произошел взрыв – по сети гуляет шокирующее видео. По официальным данным, 31 человек погиб, еще 70 получили ранения, число жертв постоянно увеличивается. Будьте осторожны с фейерверками.

Тем временем в Берлине полиция отпустила нападавшего в грузовике на рождественскую ярмарку «беженца» - говорят, для задержания не хватило улик. Параллельно ИГ (организация признана террористической и запрещена в России) взяло на себя ответственность за теракт.

Про теракты. Владимир Путин решил перенести традиционную ежегодную пресс-конференцию с четверга 22 декабря на пятницу 23 декабря в связи с церемонией прощания в Москве с послом РФ в Турции Андреем Карловым, скончавшимся после покушения в Анкаре.

Кстати, еще немного про Турцию. Как известно, наши страны вели переговоры о безвизовом режиме со стороны РФ для турецких подданных. Как сообщает ряд СМИ, переговоры заморожены, хотя Турция все еще надеется если не на отмену, то хоть на смягчение визового режима. Действительно, как же тогда турецкие строители будут приезжать к нам, чтобы возводить глобальные объекты!

Про «Боярышник». Пока мы все отвлекаемся на Берлин и Мексику, из Иркутска продолжают приходить плохие новости: число погибших от концентрата для ванн достигло 60 человек, еще 40 находятся в больницах. И это при том, что власти и все неравнодушные жители Иркутска проводят активные рейды по изъятию отравы из квартир и магазинов.

К слову про вредные привычки. «Известия» сообщают, что в 2017 году цена пачки сигарет может вырасти до 220 рублей (газета сообщает «по данным МВД»). В Министерстве опасаются роста объема контрафакта.

Петербург. Среда – маленькая пятница, и весь город обсуждает новый клип «Ленинграда», наших всенародных любимцев. Клип называется «Начинаем отмечать!», приурочен к выходу «Елок 5», там снимается Иван Ургант и пингвин, который ходит по набережной Фонтанки и потом ныряет в речку. Ну, всякое бывает!

В городе тепло и иногда туманно. Хорошего вам дня, друзья!