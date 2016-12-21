Путин перенес большую пресс-конференцию на 23 декабря

Президент России Владимир Путин перенес ежегодную большую пресс-конференцию с 22 на 23 декабря. Это связано с участием главы РФ в похоронах Андрея Карлова, убитого посла России в Турции.

"В связи с тем, что в четверг состоится прощание и похороны убитого посла России в Турции Андрея Карлова, президент принял решение не проводить большую ежегодную пресс-конференцию в этот день", — передает ТАСС слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что аккредитация журналистов остается в силе. Ежегодная пресс-конференция начнется в 12:00.

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Посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря в Анкаре на открытии фотовыставки. По данным властей Турции, в него стрелял сотрудник местной полиции Мевлют Мерт Алтынташ, который прошел на выставку как охранник. Во время перестрелки его ликвидировали полицейские. МИД РФ и Совет безопасности ООН назвали произошедшее терактом.

Накануне вечером, 20 декабря, в Москву доставили тело погибшего посла. Самолет с телом Карлова встречали министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Неожиданная трагедия стала очередным "толчком" в развитии отношений двух стран. Глава России Владимир Путин узнал об убийстве посла, когда находился на встрече с бизнесменами, оно было экстренно прервано для обсуждения ситуации с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.