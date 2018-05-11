«Революция любви» и Алексей Кудрин

Пятница! Начнем с новостей спорта. Накануне прошел первый «серьезный» матч сборной России по хоккею в рамках Чемпионата мира в Дании. Три периода увлекательной борьбы и овертайм – в итоге наша команда уступила чехам со счетом 3:4. Несколько раз сборной Чехии откровенно повезло. Профильные СМИ отмечают блестящую игру 39-летнего капитана россиян Павла Дацюка, наши американские коллеги шутят, что Павел в таком возрасте играет «на российском газе», на что Дацюк сказал «отлично, дайте мне газа». Теперь нашей сборной предстоят матчи со Швейцарией, Словакией и Швецией. Надеемся, к ключевым матчам команда и тренеры исправят ошибки.

Еще одна новость про состязания, правда, неспортивного характера. Юлия Самойлова, которая в этом году представляла Россию на конкурсе «Евровидение», не прошла в финал. Впервые с 2004 года представитель нашей страны оказался за бортом верхушки конкурса. Про Юлию говорят, что она старалась изо всех сил. Не надо забывать, что это всего лишь конкурс форматных поп-песен, и, например, богатая на музыкальные таланты Англия никогда не стремилась в фавориты сего действа, а решения зачастую принимаются по откровенно политическим причинам.

Новости внутренней политики. Бывшему министру финансов и главе Центра стратегических разработок Алексею Кудрину предложили возглавить Счетную палату. Сам Кудрин подтвердил эту информацию «Ведомостям». По неофициальной информации, экс-министр примет решение до 14 мая, после чего в Госдуме должны обсудить этот вопрос при участии всех фракций (сейчас предложение исходит исключительно от «Единой России»). Кудрин неоднократно заявлял, что не будет «заниматься косметическими реформами». Эксперты полагают, что «возвращение» некогда опального министра в систему давно готовилось, а при новом составе правительства стало возможным.

Что там в Армении. Как и ожидалось, оппозиционер и звезда уличных протестов Никол Пашинян стал премьер-министром страны и начал с «чистки рядов». По его инициативе сменили руководителей Службы национальной безопасности (СНБ) и полиции Армении. Пашинян заявил, что в своем курсе на позитивные перемены в стране он надеется на профессионалов, которые уже находятся в органах власти, а революцию, в результате которой он пришел к власти, предложил назвать «революцией любви», потому что самыми активными участниками уличных протестов стали женщины.

Петербург. Во-первых, нам обещают отличную погоду в выходные, так что можно смело собираться за город. Во-вторых, в ЗакСе решили «наказать» петербцржцев, которые поставили пластиковые окна в исторические здания (а таких у нас очень много). Депутаты от «Единой России» вспомнили, что, согласно правилам благоустройства, каждый фасад имеет колерный бланк, и, если цвет оконной рамы не соответствует положенному, то это административное правонарушение. Для юридических лиц штраф может составлять несколько сотен тыс. рублей. Закон пока не принят, он лишь появился на сайте парламента.

Хорошего дня, друзья!