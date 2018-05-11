Юлия Самойлова не прошла в финал «Евровидения-2018»

Представительница России на «Евровидении-2018» Юлия Самойлова не прошла в финал конкурса. Об этом сообщил Первый канал.

Самойлова назвала участие в «Евровидении» незабываемым опытом и поблагодарила свою команду и всех поклонников за поддержку.

«Я хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал, кто болеет за меня, переживает. Хочу сказать большое спасибо моей команде, тем, кто со мной работал. Эти две недели были незабываемыми, мы стали большой семьей. Все было круто, все молодцы. Незабываемый опыт для меня, я буду долго хранить это в моем сердце», – цитирует ТАСС певицу.

Имя российской певицы стало широко известно после скандала на международном конкурсе, проходившем в 2017 году на Украине. Самойлова пропустила конкурс, так как Служба безопасности Украины запретила ей въезжать на территорию страны в течение трех лет.

Украина закрыла Самойловой въезд из-за того, что она в 2015 году выступала в Крыму, прилетев туда из Москвы. Украинское законодательство считает допустимым въезд на территорию полуострова только с Украины.

Юлия Самойлова имеет первую группу инвалидности из-за спинальной амиотрофии Вердинга-Гофмана, это наследственное заболевание нервной системы, и передвигается на инвалидной коляске.

Финал «Евровидения-2018», которое проходит в Лиссабоне, состоится 12 мая, начало трансляции на Первом канале в 22:00. За победу будут бороться представители 26 стран.

В финал по итогам первого полуфинала прошли исполнители из Австрии, Албании, Болгарии, Израиля, Ирландии, Кипра, Литвы, Финляндии, Чехии и Эстонии. Второй полуфинал дал шанс на победу странам: Норвегия, Сербия, Дания, Молдавия («ДоРеДос», продюсер Филипп Киркоров), Нидерланды, Австралия, Венгрия, Швеция, Словения и Украина.

В полуфиналах не участвовали артисты из Великобритании, Германии, Италии, Испании и Франции, поскольку эти государства являются организаторами конкурса. Исполнитель из Португалии автоматически проходит в финал благодаря победе португальца Сальвадора Собрала на «Евровидении» в прошлом году.

Без места в финале остался популярный в России исполнитель Никита Алексеев (ALEKSEEV), он представлял на конкурсе Республику Беларусь.

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