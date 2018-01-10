Топ-10 событий 2018 года, которые нельзя пропустить

Зимние Олимпийские игры с 9 по 25 февраля



После допингового скандала и последующего решения отстранить команду России от соревнований замирает сердце. Однако МОК разрешил «чистым спортсменам» из нашей страны выступить на главном соревновании четырехлетия под нейтральным флагом.

К экипировке российских спортсменов Международный олимпийский комитет разработал целую серию требований. Герб России должен быть заменен олимпийскими кольцами, аббревиатура RUS и название Russia изменены на OAR и Olympic Athlete from Russia соответственно.

При этом МОК разрешил использовать один или два цвета национального флага по предварительному согласию и так, чтобы отдельные части не складывались в флаг.

Впрочем, бесчеловечные условия должны сыграть на руку нашим спортсменам, которые наверняка захотят доказать, что Россия сильна и без применения запрещенных препаратов.

Где: Пхёнчхан, Республика Корея

Когда: с 9 по 27 февраля

Концерт Depeche Mode 16 февраля

Этой зимой Петербург ожидает беспрецедентное событие. Буквально через полгода после своего крупномасштабного выступления в Петербургском СКК группа Depeche Mode вновь завернет к берегам Невы. Ажиотаж вокруг новой пластинки культового синти-поп трио, в профильной прессе именуемой не иначе как лучшим лонгплеем британцев за годы, побудил музыкантов повторно выступить в крупнейших городах Европы.

Концерты Depeche Mode в рамках Global Spirit Tour уже посетили порядка полутора миллионов зрителей, и вторая часть гастролей ожидается не менее грандиозной. Дэйв Гаан, Энди Флетчер и Мартин Гор готовят насыщенную шоу-программу, которая объединит свежие работы с последнего альбома и великие хиты, не перестающие на протяжении десятилетий триумфально вышагивать по всей планете.

Официальная встреча «ВКонтакте»

Где: Петербургский спортивно-концертный комплекс СКК – проспект Юрия Гагарина, 8

Когда: 16 февраля, начало в 19:00

Стоимость: от 3000 рублей

Вручение «Оскаров» 4 марта

Признайтесь, вы мы всем ждем этого события. Еще не объявили номинантов, но мы уже в нетерпении. В выборе фильмов для шорт-листов по всем категориям задействованы все действующие члены киноакадемии, общим количеством более шести тыс. человек.

Номинантов объявят уже 23 января, торжественная церемония вручения «Оскаров» пройдет в театре «Долби». Опыт показывает, что наибольшие шансы на статуэтку есть у кинематографистов, которые уже получали «Оскар» или номинировались.

Начинающие кинематографисты редко получают «Оскар», но у всех правил есть исключения. В 2013 году лучшей актрисой второго плана признали Люпиту Нионго, для которой роль в ленте «12 лет рабства» была первой в карьере.

Где: Голливуд, Лос-Анджелес

Когда: 4 марта

Фото: официальный сайт премии «Оскар»

Выборы президента России 18 марта

Предвыборные кампании кандидатов на пост президента России в самом разгаре. Штаб телеведущей Ксении Собчак сообщает об успехах в Петербурге, где собрали 2,5 тыс. подписей, оппозиционер Алексей Навальный продолжает бороться с ЦИК за право включиться в гонку, а Владимир Жириновский дискутирует с Павлом Грудининым о путях развития страны на телеканале «Россия».

Уже через два месяца, 18 марта, жителям страны предстоит сделать выбор, кто будет возглавлять государство в ближайшие шесть лет. Явным фаворитом этой гонки видится действующий лидер Владимир Путин, который, в случае победы, в четвертый раз станет президентом России.

Концерт The Prodigy 18 марта



Неистовые The Prodigy живее всех живых. Некогда объект поклонения прогрессивной молодежи всего мира, к сегодняшнему дню они не обросли нафталином и не канули в небытие вместе с рейвом, который некоторые эстетствующие музыкальные гурманы хоронили еще в 90-х.

Британское трио продолжает экспериментировать и вносить свои правки в устоявшуюся танцевальную культуру. Последние наработки музыканты продемонстрируют в Петербургском СКК, не забыв подогреть и без того огненное во всех смыслах шоу хитами, сформировавшими для группы ее культовый статус.

Официальный сайт

Где: Петербургский спортивно-концертный комплекс СКК – проспект Юрия Гагарина, 8

Когда: 18 марта, начало в 19:00

Стоимость: от 3000 рублей

Концерт Thirty Seconds to Mars 27 апреля

В середине весны 2017 в Петербурге выступят Thirty Seconds to Mars. Очередной визит в город на Неве классиков альтернативного рока приурочен к выходу пятого студийного альбома.

Группа считается одной из самых волнующих по части живых концертов во всем мире. Их появление на церемонии MTV VMA потрясло зрителей: на презентации сингла «Walk on Water» была использована инновационная технология инфракрасного излучения.

На данный момент музыканты продали более 15 млн копий своих альбомов во всем мире. Они получили множество премий, включая дюжину наград MTV, награду музыкального журнала Billboard, а также засветились в Книге рекордов Гиннеса с самым продолжительным гастрольным туром в истории.

Официальная встреча «ВКонтакте»

Где: Петербургский спортивно-концертный комплекс СКК – проспект Юрия Гагарина, 8

Когда: 27 апреля, начало в 18:00

Стоимость: от 1800 рублей

Фото: vk.com/thirtysecondstomars

«Евровидение» 8-12 мая

В «Евровидении-2018» примут участие представители 43 стран: Албании, Армении, Австралии, Австрии, Азербайджана, Белоруссии, Бельгии, Болгарии, Хорватии, Кипра, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Грузии, Греции, Венгрии, Исландии, Ирландии, Израиля, Италии, Латвии, Литвы, Македонии, Мальты, Молдавии, Черногории, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, России, Сан-Марино, Сербии, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии, Украины и Великобритании. Полуфинал смотра пройдет в Лиссабоне 8 и 10 мая, финал состоится 12 мая.

Португалия получила право на проведение «Евровидения-2018» после того, как на последнем конкурсе в Украине победил Салвадора Собрала, который исполнил песню «Amar pelos dois» («Любить за двоих»). Второе место занял москвич Кристиан Котов, который представлял на конкурсе Болгарию. Третье место у Молдовы – группа SunStroke Project.

От России на «Евровидении-2018» выступит Юлия Самойлова, которую украинские власти не пустили на предыдущий конкурс из-за выступления в Крыму. После этого организаторы мероприятия внесли поправки в правила. Теперь стран участниц-конкурса обязывают не включать в состав своих делегаций людей, которым может быть запрещен въезд на территорию страны-хозяйки проведения «Евровидения».

Где: Лиссабон, Португалия

Когда: 8, 10 и 12 мая

Чемпионат мира по футболу 14 июня – 15 июля

Чемпионат мира по футболу пройдет в одиннадцати городах России – Петербурге (стадион «Зенит-арена»), Москве (стадионы «Спартак» и «Лужники»), Сочи (стадион «Фишт»), Казани («Казань-арена»), «Ростове-на-Дону («Ростов-арена»), Калининграде (стадион «Калининград»), Самаре («Самара-арена»), Екатеринбурге («Екатеринбург-арена»), Саранске («Мордовия-арена»), Волгограде («Волгоград-арена») и Нижнем Новгороде (стадион «Нижний Новгород»).

В группе А выступят команды России, Саудовской Аравии, Уругвая и Египта. Группа В – Португалия, Испания, Марокко и Иран. В группе С – Франция, Австралия, Перу и Дания. Группа D – Аргентина, Исландия, Хорватия и Нигерия. В группе E – Бразилия, Швейцария, Коста-Рика и Сербия. Группа F – Германия, Мексика, Швеция и Южная Корея. Группа G – Бельгия, Панама, Тунис, Англия. Группа H – Польша, Сенегал, Колумбия и Япония.

Матч-открытие пройдет на стадионе «Лужники» 14 июня 2018 года, сборная России сыграет со сборной Саудовской Аравии. Следующий матч россияне сыграют в Петербурге на «Зенит-арене» против Египта. Заключительную встречу в группе подопечные Станислава Черчесова проведут с Уругваем в Самаре.

Фото: vk.com/teamrussia

«Алые паруса» 23-24 июня

В этом году «Алые паруса» отметят свое 13-летие с момента возрождения. Праздник выпускников в Петербурге проводят ежегодно и, как правило, в ближайшую к самой длинной белой ночи субботу.

В этот день перед вчерашними школьниками выступают известные артисты и ведущие. Так уже несколько лет мероприятие ведет Иван Ургант. На сцене «зажигали» такие группы как «Мумий тролль», «Сплин», «Ночные снайперы», «Звери» и другие.

Праздник завершается появлением корабля с алыми парусами в акватории Невы. Все это сопровождается фантастическим по красоте салютом. В 2010 году праздник выпускников установил рекорд посещаемости – его посетили более 3,5 млн человек.

Где: центр Петербурга

Когда: ночь с 23 на 24 июня

Дни рождения великих писателей, философов и поэтов

– 25 января 80 лет со дня рождения русского музыканта, поэта и актера Владимира Высоцкого,

– 4 февраля 145 лет со дня рождения русского писателя Михаила Михайловича Пришвина,

– 9 февраля 235 лет со дня рождения русского поэта-романтика, переводчика Василия Андреевича Жуковского,

– 28 марта 150 лет со дня рождения русского писателя, литературного критика и публициста Максима Горького,

– 5 мая 200 лет со дня рождения немецкого философа, социолога и экономиста Карла Маркса,

– 7 мая 115 лет со дня рождения русского советского поэта и переводчика Николая Алексеевича Заболоцкого,

– 12 мая 85 лет со дня рождения советского поэта, публициста Андрея Андреевича Вознесенского,

– 12 июля 190 лет со дня рождения русского писателя, литературного критика Николая Гавриловича Чернышевского,

– 7 сентября 95 лет со дня рождения советского поэта и прозаика Эдуарда Аркадьевича Асадова,

– 9 сентября 190 лет со дня рождения русского писателя и мыслителя Льва Николаевича Толстого,

– 24 октября 80 лет со дня рождения русского писателя Венедикта Васильевича Ерофеева,

– 9 ноября 200 лет со дня рождения русского писателя, поэта, драматурга и переводчика Ивана Сергеевича Тургенева,

– 5 декабря 215 лет со дня рождения русского поэта, дипломата, публициста Федора Ивановича Тютчева,

– 11 декабря 100 лет со дня рождения русского писателя, драматурга и поэта Александра Солженицына.