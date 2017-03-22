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Украина закрыла въезд для певицы Юлии Самойловой на три года

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© Фото: Алексей Филиппов / РИА "Новости"

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Кандидат от России на «Евровидение» якобы нарушила законодательство Украины.

Служба безопасности Украины (СБУ) запретила российской певице Юлии Самойловой въезжать на территорию страны в течение трех лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель СБУ Елена Гитлянская.

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«Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины гражданке Российской Федерации Юлии Самойловой сроком на три года. Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины», - написала она.

Ранее Первый канал объявил, что Россию на «Евровидении-2017» в Киеве представит Юлия Самойлова. Ее песня будет называться «Flame Is Burning» («Огонь горит»). Самойлова с детства имеет первую группу инвалидности и передвигается на инвалидной коляске.

После этого советник главы МВД Украины, депутат Верховной Рады Антон Геращенко заявил, что если Самойлову будут «использовать для провокации», то тогда ей запретят посещать международный конкурс.

Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова отметил, что Кремль надеется избежать политизации «Евровидения-2017» в Киеве. Более того, в Кремле не видят ничего провокационного в выборе российской участницы на конкурс Юлии Самойловой. Полуфинал конкурса пройдет в Киеве 9 и 11 мая, финал состоится 13 мая.

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