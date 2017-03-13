  • 13 Март 2017
USD 14.03.2017 59.1327 +-0.0847
USD ММВБ 16:17 59.04950  
EUR 14.03.2017 63.2661 +0.5253
EUR ММВБ 16:17 63.0340  
Нефть($) 13.03.2017 51.29 +0.04
Нефть(p) 13.03.2017 3032.92 -1.97

Кремль надеется избежать политизации «Евровидения-2017» в Киеве

Автор:

Кандидат от России на «Евровидении-2017» Юлия Самойлова
© Фото: Дмитрий Киселев / life.ru

Темы дня

В Кремле не видят ничего провокационного в выборе российской участницы на конкурс Юлии Самойловой.

Кремль надеется избежать политизации «Евровидения-2017» в Киеве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Однозначным, безусловно, является желание избежать какой-либо политизации «Евровидения». Мы считаем это абсолютно недопустимым с точки зрения перспектив развития этого международного конкурса», - сказал Песков, отказавшись от оценок, стал ли конкурс уже политизированным.

Более того, в Кремле не видят ничего провокационного в выборе российской участницы на конкурс Юлии Самойловой. «Я бы вовсе не стал употреблять таких слов, как провокация, это выбор российского телеканала, который направляет туда участника. Поэтому ничего провокационного мы здесь не видим», - отметил Песков.

«В Крыму бывали все, практически нет, наверное, людей, которые не бывали в Крыму. Это все-таки международный конкурс, и страна-организатор конкурса, наверное, должна следовать тем правилам, по которым этот конкурс проводится», - также добавил официальный представитель Кремля.

Пескова также попросили прокомментировать слова депутата Верховной Рады Украины Антона Геращенко о том, что украинские власти могут не допустить Самойлову на свою территорию для участия в «Евровидении-2017», если она будет делать политические заявления. «Мне кажется, что какие-то гипотетические, эвентуальные рассуждения вряд ли здесь уместны. Все-таки конкурсанты едут туда петь, не выступать с политическими заявлениями», - ответил на это Песков.

Ранее Первый канал объявил, что Россию на «Евровидении-2017» в Киеве представит Юлия Самойлова. Ее песня будет называться «Flame Is Burning» («Огонь горит»). Самойлова с детства имеет первую группу инвалидности и передвигается на инвалидной коляске. Позднее Геращенко заявил, что если Самойлову будут «использовать для провокации», то тогда ей запретят посещать международный конкурс.

Украина получила право на проведение «Евровидения-2017» после того, как на последнем конкурсе в Швеции победила украинская исполнительница Джамала с песней «1944». В «Евровидении-2017» примут участие представители 43 стран. Полуфинал смотра пройдет в Киеве 9 и 11 мая, финал состоится 13 мая.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Культура

    Лучшее в Петербурге

    Лучшие спектакли о любви в Петербурге

    Для тех, кто еще не определился с подарком на 8 марта для своей любимой, «Санкт-Петербург.ру» подобрал пять лучших романтических спектаклей, которые идут в Северной столице этой весной.

    читать далее →

    Великий пост: специальное меню в ресторанах Петербурга

    Морковные котлеты с луковым мармеладом и кленовым соусом, запеченная груша с бананово-мятным воздушным муссом, малиновый суп и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Дожить до лета: топ-10 самых ожидаемых кинопремьер до 1 июня

    Зима скоро кончится, до начала лета осталось всего 111 дней, их нам помогут пережить сразу десяток ярких киноисторий. Последний фильм «Обитель зла», новые работы студии Marvel, возвращение Кинг-Конга, Скарлетт Йоханссон в роли киборга - это и многое другое в топе самых ожидаемых премьер года от «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Дело в шляпе: как изготавливают женские шляпки

    Кто изобрел цилиндр, почему в Средневековье были распространены соломенные шляпы и как родилась пословица «Безумен, как шляпник». Все об истории возникновения, моде на шляпки и о современном процессе изготовления головных уборов в Северной столице - в материале «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять стрит-арт объектов Петербурга, о которых вы могли не знать

    Банка сгущенки, дракон из советского прошлого и другие стрит-арт объекты Северной столицы, которые незаслуженно остались незамеченными жителями и гостями города.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    07.03.17
    Боль в позвоночнике: чем она опасна?
    03.03.17
    В чем плюсы добровольного медицинского страхования?
    28.02.17
    Недвижимость Санкт-Петербурга: экспресс-обзор
    28.02.17
    «Форд» локализует автопроизводство на территории России
    28.02.17
    Позвольте компании «Форсаж» позаботиться о металлоломе
    27.02.17
    Снимаем недорого офис в центре Санкт-Петербурга
    24.02.17
    Самые популярные стиральные машины
    22.02.17
    Кожаные куртки от ТОТОGROUP: эффектный дизайн и безупречное качество

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm