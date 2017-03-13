Кремль надеется избежать политизации «Евровидения-2017» в Киеве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Однозначным, безусловно, является желание избежать какой-либо политизации «Евровидения». Мы считаем это абсолютно недопустимым с точки зрения перспектив развития этого международного конкурса», - сказал Песков, отказавшись от оценок, стал ли конкурс уже политизированным.

Более того, в Кремле не видят ничего провокационного в выборе российской участницы на конкурс Юлии Самойловой. «Я бы вовсе не стал употреблять таких слов, как провокация, это выбор российского телеканала, который направляет туда участника. Поэтому ничего провокационного мы здесь не видим», - отметил Песков.

«В Крыму бывали все, практически нет, наверное, людей, которые не бывали в Крыму. Это все-таки международный конкурс, и страна-организатор конкурса, наверное, должна следовать тем правилам, по которым этот конкурс проводится», - также добавил официальный представитель Кремля.

Пескова также попросили прокомментировать слова депутата Верховной Рады Украины Антона Геращенко о том, что украинские власти могут не допустить Самойлову на свою территорию для участия в «Евровидении-2017», если она будет делать политические заявления. «Мне кажется, что какие-то гипотетические, эвентуальные рассуждения вряд ли здесь уместны. Все-таки конкурсанты едут туда петь, не выступать с политическими заявлениями», - ответил на это Песков.

Ранее Первый канал объявил, что Россию на «Евровидении-2017» в Киеве представит Юлия Самойлова. Ее песня будет называться «Flame Is Burning» («Огонь горит»). Самойлова с детства имеет первую группу инвалидности и передвигается на инвалидной коляске. Позднее Геращенко заявил, что если Самойлову будут «использовать для провокации», то тогда ей запретят посещать международный конкурс.

Украина получила право на проведение «Евровидения-2017» после того, как на последнем конкурсе в Швеции победила украинская исполнительница Джамала с песней «1944». В «Евровидении-2017» примут участие представители 43 стран. Полуфинал смотра пройдет в Киеве 9 и 11 мая, финал состоится 13 мая.