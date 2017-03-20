Робби Уильямс заявил о желании представлять Россию на «Евровидении»

Британский певец Робби Уильямс заявил, что обожает «Евровидение» и хотел бы представлять Россию на этом конкурсе. Об этом он сказал сегодня, 20 марта, в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

«Я обожаю «Евровидение». Там все так красочно, грандиозное шоу. Я бы хотел представлять Россию на «Евровидении» - я так просто это сейчас заявляю, а мой менеджер уже схватился за голову. Но я хотел бы представлять Россию на конкурсе. Давай, Россия, мы сможем победить», - заявил Робби Уильямс.

Ранее Первый канал объявил, что Россию на «Евровидении-2017» в Киеве представит Юлия Самойлова. Ее песня будет называться «Flame Is Burning» («Огонь горит»). Самойлова с детства имеет первую группу инвалидности и передвигается на инвалидной коляске.

Позднее советник главы МВД Украины, депутат Верховной Рады Антон Геращенко заявил, что если Самойлову будут «использовать для провокации», то тогда ей запретят посещать международный конкурс.

Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова отметил, что Кремль надеется избежать политизации «Евровидения-2017» в Киеве. Более того, в Кремле не видят ничего провокационного в выборе российской участницы на конкурс Юлии Самойловой.

В итоге, сегодня стало известно, что Служба безопасности Украины уже подготовила документ о запрете на въезд в страну представителю России на «Евровидении-2017» Юлии Самойловой. Полуфинал конкурса пройдет в Киеве 9 и 11 мая, финал состоится 13 мая.

Робби Уильямс даст концерты в Москве и Петербурге в сентябре 2017 года в рамках тура в поддержку нового альбома The Heavy Entertainment Show. Мировое турне стартует 2 июня 2017 года и включает 29 концертов в 18 странах. В Петербурге певец выступит 7 сентября на сцене Ледового дворца. Гастроли поп-исполнителя завершатся концертом в Москве в СК «Олимпийский» 10 сентября.

Робби Уильямс - британский певец, автор песен и актер. Начал свою карьеру в роли самого незаметного участника британского бойз-бэнда Take That, в 1996 году покинул группу. Уильямс выпустил 12 студийных альбомов, получил самое большое количество наград премии BRIT Awards за всю ее историю, был включен в Британский Зал музыкальной славы после того, как был выбран «лучшим певцом 1990-х».