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Украина подготовила документ о запрете Самойловой приезжать на «Евровидение-2017»

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© Фото: Мария Антипина / ТАСС

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При этом окончательное решение о запрете на въезд еще не принято.

Служба безопасности Украины подготовила документ о запрете на въезд в страну представителю России на «Евровидении-2017» Юлии Самойловой. Об этом сообщает канал «112 Украина» со ссылкой на главу ведомства Василия Грицак.

«На эту минуту решение о ее запрете въезда еще не принято, но, открою тайну - соответствующий документ уже подготовлен. Моя позиция четкая. Я считаю, она не должна приезжать в Украину», - заявил он.

Ранее Первый канал объявил, что Россию на «Евровидении-2017» в Киеве представит Юлия Самойлова. Ее песня будет называться «Flame Is Burning» («Огонь горит»). Самойлова с детства имеет первую группу инвалидности и передвигается на инвалидной коляске.

Позднее советник главы МВД Украины, депутат Верховной Рады Антон Геращенко заявил, что если Самойлову будут «использовать для провокации», то тогда ей запретят посещать международный конкурс.

Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова отметил, что Кремль надеется избежать политизации «Евровидения-2017» в Киеве. Более того, в Кремле не видят ничего провокационного в выборе российской участницы на конкурс Юлии Самойловой.

Украина получила право на проведение «Евровидения-2017» после того, как на последнем конкурсе в Швеции победила украинская исполнительница Джамала с песней «1944». В «Евровидении-2017» примут участие представители 43 стран. Полуфинал смотра пройдет в Киеве 9 и 11 мая, финал состоится 13 мая.

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