Украина может запретить Самойловой приезжать на «Евровидение-2017»

Юлии Самойловой могут запретить приезжать в Киев на «Евровидение-2017». Такой риск есть, если кандидат от России будет делать политические заявления. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на советника главы МВД Украины, депутата Верховной Рады Антона Геращенко.

«Если Юлия Самойлова не выступала публично в поддержку аннексии Крыма и агрессии против Украины, я проблем не вижу. Если она человек искусства, то мы будем только рады, если представители российского народа выступят», - сказал он.

При этом, если ее будут «использовать для провокации», то тогда ей запретят посещать международный конкурс. «Не исключаю, что могут быть с нашей стороны предприняты действия по запрету на въезд. Но я надеюсь, что Юлии Самойловой хватит гражданского мужества не участвовать в политических провокациях России против Украины», - подчеркнул Геращенко.

Ранее Первый канал объявил, что Россию на «Евровидении-2017» в Киеве представит Юлия Самойлова. Ее песня будет называться «Flame Is Burning» («Огонь горит»). Самойлова с детства имеет первую группу инвалидности и передвигается на инвалидной коляске.

Украина получила право на проведение «Евровидения-2017» после того, как на последнем конкурсе в Швеции победила украинская исполнительница Джамала с песней «1944». Второе место заняла певица из Австралии Дэми Им, третье - Сергей Лазарев, представлявший Россию. В «Евровидении-2017» примут участие представители 43 стран. Полуфинал смотра пройдет в Киеве 9 и 11 мая, финал состоится 13 мая.