Россию на «Евровидении-2017» в Киеве представит Юлия Самойлова. Ее песня будет называться «Flame Is Burning» («Огонь горит»). Об этом сообщил Первый канал.

Самойлова с детства имеет первую группу инвалидности и передвигается на инвалидной коляске. Ранее она участвовала в церемонии открытия зимних Паралимпийских игр в Сочи.

«Ничто - ни возраст, ни физические ограничения - не могут помешать, если люди хотят чего-то добиться, сделать что-то важное для себя, для семьи, для всех. Как это сделала одна замечательная девушка. Невероятная Юлия Самойлова, которая доказала своей жизнью, своим творчеством, что для нее нет никаких преград», - говорится в сообщении канала.

Украина получила право на проведение «Евровидения-2017» после того, как на последнем конкурсе в Швеции победила украинская исполнительница Джамала с песней «1944». Второе место заняла певица из Австралии Дэми Им, третье - Сергей Лазарев, представлявший Россию.

В связи с проведением международного конкурса в Киеве депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к гендиректору Первого канала Константину Эрнсту с просьбой бойкотировать «Евровидение-2017». В своем обращении Милонов пишет, что Киев проводит «вопиющую антироссийскую и русофобскую политику».

В «Евровидении-2017» примут участие представители 43 стран. Полуфинал смотра пройдет в Киеве 9 и 11 мая, финал состоится 13 мая.