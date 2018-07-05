Победительницу «Евровидения-2018» Нетту Барзилай заподозрили в плагиате

Звукозаписывающая корпорация Universal Music Group заподозрила в плагиате певицу Нетту Барзилай, победительницу конкурса «Евровидение» в 2018 году. Об этом сообщил портал Haaretz.

Руководство корпорации утверждает, что песня «Toy», с которой исполнительница выступила на конкурсе, очень похожа на хит «Seven Nation Army» группы The White Stripes.

Письмо с претензиями было отправлено авторам композиции Дорону Медли и Ставу Бегеру. Не исключено, что Universal Music Group обратится в суд.

В случае, если песню «Toy» признают плагиатом, Нетту Барзалай могут дисквалифицировать, а Израиль не сможет провести «Евровидение» в 2019 году.

Музыкальный критик Haaretz Бен Шалев в марте, за два месяца до конкурса, отметил, что песня израильтянки очень похожа на композицию The White Stripes. «Будем надеяться, что Джек Уайт (вокалист и гитарист группы, – прим. ред.) не услышит эту песню до «Евровидения». Он может подать в суд», – писал тогда Шалев.

Россия на «Евровидении» в 2018 году показала худший результат в своей истории. Певица Юлия Самойлова, выступившая с песней «I Won’t Break», не смогла пройти в финал.

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Видео: YouTube / Eyal Shahar