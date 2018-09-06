Певица Юлия Самойлова: Я готова эмигрировать в Европу

Российская певица Юлия Самойлова заявила, что готова эмигрировать из РФ в Европу. Она заявила об этом в видео, опубликованном в Instagram.

Самойлова, представлявшая Россию на международном конкурсе «Евровидение» в 2018 году, не объяснила причину своего решения. Она дополнительно выложила фотографию из аэропорта Шереметьево.

Агент певицы заявил, что не знает, с чем связано заявление Самойловой. Он предположил, что слова певицы не носят политический характер, сообщает телеканал «360».

Пресс-секретарь исполнительницы Мила Соловьева добавила, что подробная информация появится днем 6 сентября. Она отказалась уточнить, куда направилась Самойлова.

Решение певицы вызвало большое количество негативных комментариев в интернете. Пользователи критикуют решение артистки покинуть страну.

Юлия Самойлова собиралась участвовать в «Евровидение-2017», которое проходило в Киеве, но не смогла на него попасть. Власти Украины запретили певицы въезд в страну на три года, поэтому Самойлова участвовала в следующем конкурсе.

В 2018 году артистка не смогла пройти в финал «Евровидения». Она заняла 15-е место, набрав 65 баллов. Самойлова стала первым артистом из России, который не смог попасть в финальную часть конкурса.