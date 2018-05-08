Лидер протестов Пашинян стал премьер-министром Армении

Глава оппозиционного движения «Елк» и лидер массовых протестов Никол Пашинян стал премьер-министром Армении. Его избрали на специальном заседании Национального собрания, которое транслировалось в прямом эфире.

Пашинян был единственным кандидатом на пост председателя правительства страны. Его поддержали 59 депутатов при необходимом количестве в 53 голоса, в том числе члены правящей Республиканской партии Армении. Против Пашиняна выступили 42 парламентария.

Лидера оппозиции избрали со второй попытки. На заседании перламента, которое состоялось 1 мая он смог набрать лишь 45 голосов, поэтому на 8 мая были назначены вторые выборы.

Пашинян заявил, что хочет встретиться в с президентом России Владимиром Путиным 14 мая в Сочи на заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщил ТАСС. Ранее политик говорил, что считает Россию союзником Армении.

Путин поздравил Пашиняна со вступлением в должность. Он направил политику поздравительную телеграмму, сообщила пресс-служба Кремля.

Массовые акции протеста начались в Армении в апреле из-за выдвижения бывшего президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны. После его избрания глава протестов Пашинян объявил «бархатную революцию».

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Позднее демонстрантам удалось добиться отставки Саргсяна, который покинул пост 23 апреля. Пашинян отметил, что намерен стать премьер-министром, в итоге он оказался единственным кандидатом. После первой попытки выборов, состоявшейся 1 мая, в стране началась всеобщая забастовка. Вскоре Республиканская партия заявила, что готова поддержать Пашиняна.

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