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Робот, царь и яхта

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© Фото: uwalls.ru

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И снег.

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Главные пятничные новости. Во-первых, «Матильда» в первый день (!) проката собрала порядка 40 млн рублей. Наверное, итог первого уик-энда будет сравним с марвеловскими фильмами или «Звездными войнами». Если тоже сходили, дорогие читатели, пишите о своих впечатлениях.

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Британский журнал The Economist в честь столетия русской революции поместил на обложку Владимира Путина в образе царя (и с подписью «A tsar is born»). Издание отмечает, что Путину, «как и всем русским правителям со времен Петра», придется делать выбор между ограничением гражданских свобод и их принятием. «В тот момент, когда мир отмечает столетие Октябрьской революции, Россия снова находится под властью царя», - анонсирует номер твиттер «Экономиста». Возможно, британцы слишком буквально поняли шуточное российское обращение «царь» по отношению к президенту.

Фото: The Economist / twitter

Позитивная история из США. Спасателям удалось найти в открытом океане двух женщин, которые путешествовали на сломанной яхте полгода. Дженнифер Эппел и Таша Фуяба из города Гонолулу, штат Гавайи, еще весной решили отправиться на Таити. Для этого они снарядили яхту, взяли с собой пару собак. Но 30 мая судно попало в шторм, из-за чего у него сломался двигатель, и женщины не смогли ориентироваться. Еще два месяца женщины плавали по Тихому океану, потом, наконец, начали подавать сигналы бедствия. Но их никто не слышал – в этом районе ходит на так много судов. Благо, у путешественниц был годовой запас еды и опреснитель морской воды. Наконец, 24 октября яхту засекли тайваньские рыбаки примерно в 1,5 тыс. км к юго-востоку от побережья Японии. Информацию оперативно передали МЧС США, женщин спасли. Судя по первым кадрам с места спасения, выглядят и женщины, и собаки прекрасно. Счастливые, загорелые, бодрые. Сейчас вся компания на борту военного судна, их высадят в первом же порту по пути.

Человекоподобный робот София получила гражданство Саудовской Аравии. Это тот самый робот, которого создал Дэвид Хансон и который на презентации в 2016 года сообщил, что хочет уничтожить все человечество. На очередной пресс-конференции журналисты задали ей тот же вопрос, на этот раз София сказала, что «не уничтожу, если ты будешь добр ко мне». София – андроид, ее создатели вдохновлялись образами Одри Хепберн. Консервативные саудиты между тем резко против: во-первых, в этой исламской стране негативно относятся к «человекоподобным» существам, во-вторых, местные законы довольно жестки к найму иностранцев на работу.

Ну и на бис: Харви Вайнштейн подал в суд на основанную им компанию The Weinstein Company. Требует проверить законность его увольнения. А также выдать ему ряд документов, которые якобы позволят ему отстоять свое честное имя в глазах общества.

В Петербурге обещают снег и гололед, так что держимся. Хорошего вам дня, друзья!

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