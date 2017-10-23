  • 24 Октябрь 2017
USD 24.10.2017 57.4706 -0.0412
USD ММВБ 10:17 57.53000  
EUR 24.10.2017 67.5567 -0.3360
EUR ММВБ 10:17 67.5620  
Нефть($) 23.10.2017 57.32 0.98
Нефть(p) 23.10.2017 3294.21 +54.00

"Матильда" добралась до Петербурга: первые впечатления

Автор:


© Фото: kinopoisk.ru

Темы дня

В Северной столице прошел первый показ нашумевшего фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя. "Санкт-Петербург.ру" делится впечатлениями от увиденного.

Тихим утром в понедельник

 

Официальный премьерный показ "Матильды" состоится в понедельник, 23 сентября, в 20:00 на новой сцене Мариинского театра. По информации источников "Санкт-Петербург.ру", с этим связаны усиленные меры безопасности – в здание вечером не будут пускать даже самих сотрудников театра. Среди гостей ожидаются известные петербуржцы и городские чиновники.

Журналисты смогли увидеть фильм на девять часов раньше в кинотеатре "Великан" у метро "Горьковская". Пресс-показ картины прошел очень скромно и без лишнего шума – около 60 представителей СМИ смогли одними из первых увидеть российскую картину в небольшом кинозале.

В гостях у сказки

 

Первое, что должен знать зритель   - сюжет фильма "Матильда" лишь основан на реальных событиях, а не является исторической драмой  в классическом понимании этого жанра. Если изначально относиться к происходящему на экране, как к сказке о несчастной любви, то можно избежать массы очевидных вопросов  из разряда "а было ли это все именно так на самом деле?" и  "почему многие события показаны не в хронологическом порядке?".

Фото: организаторы кинопоказа
 

По версии создателей фильма, наследник Николай впервые замечает прекрасную Матильду во время ее выступления на сцене. Увидев в бинокль выпавшую левую грудь балерины, будущий император моментально  теряет голову и уверенность в том, что ему надо жениться на немецкой принцессе Аликс,  которая значительно уступает танцовщице в природном обаянии.

Других причин появления чувств  у Николая Романова зритель не увидит. Вероятно, всему виной то, что фильм "Матильда" снимался именно как многосерийный фильм, который, как обещает режиссер Учитель, в будущем году покажут по "Первому каналу". В  двухчасовой же выжимке места на развитие любовной линии нет.

Роман между будущим императором и балериной развивается крайне быстро.  Но ему мешает не только разница в происхождении влюбленных (влюбленных ли- в искренность танцовщицы нам дадут много поводов усомниться), а также козни окружения царской семьи, но и вымышленный персонаж граф Воронцов, который представляет собой некую помесь маньяка и дьявола. Эта роль досталась "Сергею Безрукову нового поколения"   популярному актеру Даниилу Козловскому, который уже несколько лет подряд снимается в трех-четырех блокбастерах в год.

Фото: организаторы кинопоказа
 

Но, пожалуй, главная преграда на пути к счастью Николая и Матильды, не граф Воронцов и даже не матушка будущего императора Мария Федоровна (которую блистательно сыграла Ингеборга Дапкунайте), а его невеста Аликс. Удивительно, что тысячи оскорбленных православных россиян возмутились именно тем, как режиссер Учитель "посмел опорочить честь святого Николая II", а не поспешили побеспокоиться за честь его супруги и также святой Александры Федоровны. В фильме "Матильда" она предстает крайне недалекой и эксцентричной набожной барышней, которая одержима Николаем и готова на все, лишь бы их брак состоялся, а Матильда исчезла. По иронии судьбы, будущая жена императора показана здесь в образе сегодняшней Натальи Поклонской, только одетой в дорогие платья и разговаривающей с сильным немецким акцентом.

Ближе к Голливуду

 

Пожалуй, главная беда этого фильма – та невообразимая шумиха, которая возникла вокруг него. Большие ожидания мешают заметить множество достоинств кинокартины. Она действительно красива и роскошна, выглядит в лучших традициях дорогого зарубежного кино.

Сюжет блокбастера (а именно этот термин подходит к "Матильде" лучше всего) заставляет зрителей постоянно находиться в напряжении: перед нами возникают то немецкий лжепрофессор, мучающий  своих подопытных кислородным голоданием, то страстные постельные сцены, то крушение поезда. Если идти в кинотеатр ради красивой картинки и экшена, то никаких разочарований испытать не придется.

Фото: организаторы кинопоказа
 

Впрочем, как показывает практика последних лет, на отечественные фильмы с яркой картинкой зритель не всегда идет охотно: если "Викинг" и "Гоголь.Начало" взрывали кинозалы, то на "Крым" и "Защитники" людей приходилось чуть ли не силой загонять. Таким образом, весь этот шквал агрессии, который вылился в адрес фильма задолго до его первого показа, обезопасил "Матильду" от участи многих других дорогих отечественных кинокартин, которые не окупаются в прокате. Можно заранее прогнозировать, что кассовые сборы у нового фильма Учителя будут выше, чем затраты на его производство.

Вряд ли у зрителя повернется язык назвать кинокартину откровенно плохой. Но и посчитать ее достойной столь большого внимания тоже вряед ли получится.

"Аниматильда": три истории ненависти

 

Для тех, кто последние месяцы не следил за теми событиями, которые развивались вокруг еще невышедшего на экраны фильма Алексея Учителя, "Санкт-Петербург.ру" воспроизводит несколько наиболее ярких моментов.

1. "Не видела, но осуждаю!"

Главный борец с фильмом "Матильда" - депутат ГД от партии "Единая Россия" Наталья Поклонская. Свое отношение к фильму она выразила еще в начале года на основе увиденного трейлера.  Комиссия, которую организовала депутат, пришла к выводу, что созданный в фильме образ канонизированного Русской православной церковью российского императора Николая II "не может не оскорблять религиозные чувства и не унижать человеческое достоинство значительной части православных христиан". Впрочем, такое заключение в Минкульте проигнорировали, что не остановило Поклонскую от новых попыток предотвратить выход киноленты в прокат.

2 "За "Матильду" гореть!"

В середине сентября объединенная сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула кино" отказалась показывать фильм "Матильда" из-за угроз от организации "Христианское государство - Святая Русь". Помимо писем к кинотеатрам, так называемые активисты действовали еще более агрессивно – например,  в ночь на 31 августа дом номер 12 по набережной Крюкова канала забросали "коктейлями Молотова". Здесь находится студия режиссера фильма Алексея Учителя.

Сейчас лидер "Христианского государства" Александр Калинин и трое его соратников сейчас арестованы по уголовным делам. Членов движения, в том числе брата Калинина, обвиняют в том числе и поджоге машин у офиса адвоката, который представляет интересы режиссера Алексея Учителя. При обыске в квартирах активистов обнаружили емкости с горючей смесью и листовки "За "Матильду" гореть", которые ранее нашли у сожженных в Москве машин. Позже "Синема Парк" и "Формула кино"  все же согласились показывать "Матильду".

3 "Пощечина русскому народу!"

Крестный ход в Петербурге, который прошел 12 сентября, также не оставил без внимания "Матильду". Так, после фанатов ФК "Зенит" и перед членами общественного движения "Сорок сороков" в колонне были замечены люди с имперскими флагами, которые несли транспаранты с лозунгами против фильма режиссера Учителя: "Матильда — пощечина русскому народу" и "Честь государя — честь народа". Полицейские забрали у активистов плакаты, но никого не арестовали.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Культура

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в октябре

    Посмотреть гардероб Владимира Маяковского, послушать нашумевшего Оксимирона, опьянеть от по-настоящему петербургского джазового спектакля или окунуться в страсть аргентинской ночи и танго - «Санкт-Петербург.ру» собрал все самое лучшее во втором осеннем месяце.

    читать далее →

    "Мне приснилось небо Лондона": пять кафе и пабов с британской атмосферой

    Когда на небе пасмурно и льет дождь, иногда хочется раствориться в этой атмосфере, вообразив, что ты – житель Туманного Альбиона. "Санкт-Петербург.ру" подскажет несколько мест, где это можно сделать приятнее всего.

    читать далее →

    Пять бесплатных секций и студий для юных петербуржцев

    Актерскому мастерству, игре на музыкальных инструментах, авиамоделированию и многому другому школьники Северной столицы могут обучиться совершенно бесплатно. "Санкт-Петербург.ру" расскажет где.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Спасайся кто может: памятка «Санкт-Петербург.ру», как вести себя при ЧП

    Что делать, если произошла авария, прогремел взрыв или началось землетрясение? Можно ли использовать метро как бомбоубежище? Как побороть зомби? «Санкт-Петербург.ру» вместе с экспертами написал простые и понятные «правила выживания».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Семь полезных каналов в Telegram для жителей и гостей Петербурга

    Почему закрыта станция метро, где ближайшая остановка троллейбуса, в какой кафешке перекусить, а также куда можно дешево улететь из Северной столицы.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    23.10.17
    Как создать эффективную интернет рекламу своими силами?
    20.10.17
    Российские матрасы продолжают триумфальный парад в интернете
    20.10.17
    Экскурсии в ОАЭ – путешествие в настоящую сказку
    19.10.17
    Работа со счетчиками воды – занятие для профессионалов
    19.10.17
    Вагончик - готовое к эксплуатации сооружение для разных нужд
    18.10.17
    Купить дискеты? Еще возможно!
    11.10.17
    Рынок межкомнатных дверей Российской Федерации
    10.10.17
    Почему так популярна услуга по доставке воды на дом?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram