"Матильда" добралась до Петербурга: первые впечатления

Тихим утром в понедельник

Официальный премьерный показ "Матильды" состоится в понедельник, 23 сентября, в 20:00 на новой сцене Мариинского театра. По информации источников "Санкт-Петербург.ру", с этим связаны усиленные меры безопасности – в здание вечером не будут пускать даже самих сотрудников театра. Среди гостей ожидаются известные петербуржцы и городские чиновники.

Журналисты смогли увидеть фильм на девять часов раньше в кинотеатре "Великан" у метро "Горьковская". Пресс-показ картины прошел очень скромно и без лишнего шума – около 60 представителей СМИ смогли одними из первых увидеть российскую картину в небольшом кинозале.

В гостях у сказки

Первое, что должен знать зритель - сюжет фильма "Матильда" лишь основан на реальных событиях, а не является исторической драмой в классическом понимании этого жанра. Если изначально относиться к происходящему на экране, как к сказке о несчастной любви, то можно избежать массы очевидных вопросов из разряда "а было ли это все именно так на самом деле?" и "почему многие события показаны не в хронологическом порядке?".

Фото: организаторы кинопоказа

По версии создателей фильма, наследник Николай впервые замечает прекрасную Матильду во время ее выступления на сцене. Увидев в бинокль выпавшую левую грудь балерины, будущий император моментально теряет голову и уверенность в том, что ему надо жениться на немецкой принцессе Аликс, которая значительно уступает танцовщице в природном обаянии.

Других причин появления чувств у Николая Романова зритель не увидит. Вероятно, всему виной то, что фильм "Матильда" снимался именно как многосерийный фильм, который, как обещает режиссер Учитель, в будущем году покажут по "Первому каналу". В двухчасовой же выжимке места на развитие любовной линии нет.

Роман между будущим императором и балериной развивается крайне быстро. Но ему мешает не только разница в происхождении влюбленных (влюбленных ли- в искренность танцовщицы нам дадут много поводов усомниться), а также козни окружения царской семьи, но и вымышленный персонаж граф Воронцов, который представляет собой некую помесь маньяка и дьявола. Эта роль досталась "Сергею Безрукову нового поколения" популярному актеру Даниилу Козловскому, который уже несколько лет подряд снимается в трех-четырех блокбастерах в год.

Фото: организаторы кинопоказа

Но, пожалуй, главная преграда на пути к счастью Николая и Матильды, не граф Воронцов и даже не матушка будущего императора Мария Федоровна (которую блистательно сыграла Ингеборга Дапкунайте), а его невеста Аликс. Удивительно, что тысячи оскорбленных православных россиян возмутились именно тем, как режиссер Учитель "посмел опорочить честь святого Николая II", а не поспешили побеспокоиться за честь его супруги и также святой Александры Федоровны. В фильме "Матильда" она предстает крайне недалекой и эксцентричной набожной барышней, которая одержима Николаем и готова на все, лишь бы их брак состоялся, а Матильда исчезла. По иронии судьбы, будущая жена императора показана здесь в образе сегодняшней Натальи Поклонской, только одетой в дорогие платья и разговаривающей с сильным немецким акцентом.

Ближе к Голливуду

Пожалуй, главная беда этого фильма – та невообразимая шумиха, которая возникла вокруг него. Большие ожидания мешают заметить множество достоинств кинокартины. Она действительно красива и роскошна, выглядит в лучших традициях дорогого зарубежного кино.

Сюжет блокбастера (а именно этот термин подходит к "Матильде" лучше всего) заставляет зрителей постоянно находиться в напряжении: перед нами возникают то немецкий лжепрофессор, мучающий своих подопытных кислородным голоданием, то страстные постельные сцены, то крушение поезда. Если идти в кинотеатр ради красивой картинки и экшена, то никаких разочарований испытать не придется.

Фото: организаторы кинопоказа

Впрочем, как показывает практика последних лет, на отечественные фильмы с яркой картинкой зритель не всегда идет охотно: если "Викинг" и "Гоголь.Начало" взрывали кинозалы, то на "Крым" и "Защитники" людей приходилось чуть ли не силой загонять. Таким образом, весь этот шквал агрессии, который вылился в адрес фильма задолго до его первого показа, обезопасил "Матильду" от участи многих других дорогих отечественных кинокартин, которые не окупаются в прокате. Можно заранее прогнозировать, что кассовые сборы у нового фильма Учителя будут выше, чем затраты на его производство.

Вряд ли у зрителя повернется язык назвать кинокартину откровенно плохой. Но и посчитать ее достойной столь большого внимания тоже вряед ли получится.

"Аниматильда": три истории ненависти

Для тех, кто последние месяцы не следил за теми событиями, которые развивались вокруг еще невышедшего на экраны фильма Алексея Учителя, "Санкт-Петербург.ру" воспроизводит несколько наиболее ярких моментов.

1. "Не видела, но осуждаю!"

Главный борец с фильмом "Матильда" - депутат ГД от партии "Единая Россия" Наталья Поклонская. Свое отношение к фильму она выразила еще в начале года на основе увиденного трейлера. Комиссия, которую организовала депутат, пришла к выводу, что созданный в фильме образ канонизированного Русской православной церковью российского императора Николая II "не может не оскорблять религиозные чувства и не унижать человеческое достоинство значительной части православных христиан". Впрочем, такое заключение в Минкульте проигнорировали, что не остановило Поклонскую от новых попыток предотвратить выход киноленты в прокат.

2 "За "Матильду" гореть!"

В середине сентября объединенная сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула кино" отказалась показывать фильм "Матильда" из-за угроз от организации "Христианское государство - Святая Русь". Помимо писем к кинотеатрам, так называемые активисты действовали еще более агрессивно – например, в ночь на 31 августа дом номер 12 по набережной Крюкова канала забросали "коктейлями Молотова". Здесь находится студия режиссера фильма Алексея Учителя.

Сейчас лидер "Христианского государства" Александр Калинин и трое его соратников сейчас арестованы по уголовным делам. Членов движения, в том числе брата Калинина, обвиняют в том числе и поджоге машин у офиса адвоката, который представляет интересы режиссера Алексея Учителя. При обыске в квартирах активистов обнаружили емкости с горючей смесью и листовки "За "Матильду" гореть", которые ранее нашли у сожженных в Москве машин. Позже "Синема Парк" и "Формула кино" все же согласились показывать "Матильду".

3 "Пощечина русскому народу!"

Крестный ход в Петербурге, который прошел 12 сентября, также не оставил без внимания "Матильду". Так, после фанатов ФК "Зенит" и перед членами общественного движения "Сорок сороков" в колонне были замечены люди с имперскими флагами, которые несли транспаранты с лозунгами против фильма режиссера Учителя: "Матильда — пощечина русскому народу" и "Честь государя — честь народа". Полицейские забрали у активистов плакаты, но никого не арестовали.