В Минкультуры проигнорировали экспертное заключение о «Матильде», сделанное по просьбе Поклонской

При выдаче прокатного удостоверения фильму «Матильда» режиссера Алексея Учителя в Министерстве культуры РФ не будут учитывать экспертное заключение по ленте, сделанное по просьбе депутата Госдумы Натальи Поклонской, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление замглавы ведомства Владимира Аристархова.

Он уточнил, что экспертиза была проведена без просмотра фильма. Аристархов также отметил, что ничего не знает о составе комиссии, исследовавшей ленту.

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Ранее глава комиссии Госдумы по контролю за доходами и расходами депутатов Наталья Поклонская направила результаты экспертизы по фильму «Матильда» в Генпрокуратуру России. Эксперты и ученые сделали его экспертизу, изучив трейлеры картины и полный текст сценария.

Комиссия пришла к выводу, что созданный в фильме образ канонизированного Русской православной церковью российского императора Николая II «не может не оскорблять религиозные чувства и не унижать человеческое достоинство значительной части православных христиан», сообщила Поклонская в своем публичном ответе.

Позже в Кремле заявили, что проводить экспертную оценку еще не завершенного фильма странно.

Позже стало известно, что монтаж фильма завершен. По словам Учителя, после премьеры в кино «Матильда» в 2018 году будет показана на «Первом канале», но уже в формате 4-х серийного фильма.