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Поклонская записала видеообращение к генпрокурору Чайке

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© Фото: РИА Новости

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Депутат ГД просит снять с проката фильм «Матильда».

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская записала видеообращение к Генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой снять с проката фильм "Матильда".

"От имени десяток тысяч граждан России обращаюсь лично к Вам с просьбой внести документы прокурорского реагирования с целью отзыва прокатного удостоверения на фильм «Матильда» и признания самого фильма провокационным, экстремистским материалом", – говорит на видео Поклонская.

Депутат также вступилась за бывшего заместителя прокурора Симферополя Александра Шкитова. Его уволили и лишили российского гражданства после того, как он вынес предостережение о недопустимости показа трейлера фильма «Матильда».

"Убеждена – Вы об этом не знали, и уверена – Вы восстановите справедливость", – заявила автор видеообращения.

Премьера кинофильма пройдет в Мариинском театре в понедельник 23 октября, она приурочена к 100-летию Октябрьской революции. В прокат фильм выйдет 25 октября. 

Большой интерес к картине подогрет чередой скандалов, связанных с действиями депутата ГД Натальи Поклонской и различных активистов, выступающих против показа фильма. Противостояние между Алексеем Учителем и Натальей Поклонской идет уже несколько месяцев. Например, на прошлой неделе Поклонская рассказала, что у нее есть документы о "сомнительных схемахфинансирования кино. По ее мнению, они могут иметь "признаки коррупционных нарушений".

Учитель, в свою очередь, обвинил Поклонскую в поддержке террористов. По его словам, она обеспечивает прикрытие террористической организации. Заявление режиссера связано с инцидентом в Екатеринбурге, где мужчина протаранил здание кинотеатра и устроил поджог. Мужчина пытался сжечь кинотеатр из-за фильма "Матильда".

Кроме того, в ночь на 31 августа дом номер 12 по набережной Крюкова канала забросали "коктейлями Молотова". Здесь находится студия Алексея Учителя. По факту нападения возбуждено уголовное дело. В итоге Алексей Учитель попросил главу ФСБ Александра Бортникова о защите.

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