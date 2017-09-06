  • 7 Сентябрь 2017
USD 07.09.2017 57.3387 -0.5116
USD ММВБ 00:17 57.40100  
EUR 07.09.2017 68.4165 -0.3617
EUR ММВБ 00:17 68.4460  
Нефть($) 06.09.2017 54.17 +1.98
Нефть(p) 06.09.2017 3106.04 +86.83

Поклонская рассказала о «сомнительных схемах» финансирования фильма «Матильда»

Автор:


© Фото: Максим Блинов / РИА «Новости»

Темы дня

По ее мнению, они могут иметь «признаки коррупционных нарушений».

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая является главной противницей фильма Алексея Учителя «Матильда», рассказала, что у нее есть документы о «сомнительных схемах» финансирования картины. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Почти миллиард на «Матильду». Куда и как уходили бюджетные деньги? В мое распоряжение поступили документы о сомнительных схемах финансирования «Матильды», которые могут иметь признаки коррупционных нарушений», - сообщила Поклонская.

Среди документов, которые «поступили в распоряжение» депутата, есть «контракты о переводе миллионов евро из офшорной кипрской компании на счет одного из небезызвестных фондов в поддержку культуры и искусства». «Выделяли конкретно под фильм «Матильда». Все эти документы передам в правоохранительные органы», - написала Поклонская.

Подробностей об этих контрактах и о том, что именно в них свидетельствует о возможных коррупционных нарушениях, депутат не сообщила.

«Сразу скажу, что никакого отношения к свободе самовыражения в творчестве и организации террористического сообщества данный факт не имеет! Ранее я писала запрос в Счетную палату. Там получила ответ, что по смете «Матильда» стоила 814 млн 265 тыс. рублей. Источником были в том числе бюджетные деньги в виде субсидий. Они составили 280 млн рублей. Конкретная сумма после всех расчетов будет известна 30 сентября. Я сделаю еще один запрос о проверке», - резюмировала Наталья Поклонская.

Двумя днями ранее, 4 сентября, Алексей Учитель обвинил Наталью Поклонскую в поддержке террористов. По его мнению, она обеспечивает прикрытие «террористической организации». Заявление режиссера связано с инцидентом в Екатеринбурге, где мужчина протаранил здание кинотеатра и устроил поджог. По неподтвержденным данным, мужчина пытался сжечь кинотеатр из-за фильма «Матильда», против которого активно выступает Поклонская.

 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в августе

    Последний месяц лета приготовил много приятных сюрпризов жителям и гостям Северной столицы. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о самых ярких из них.

    читать далее →

    Пять крыш Петербурга, где проводят концерты и кинопоказы

    Пока погода Северной столицы радует теплом, можно позволить себе романтическую прогулку на крыши, где угощают вином, приглашают посидеть на пуфиках и укутывают пледом.

    читать далее →

    Без блокбастеров: пять лучших киноклубов Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» расскажет, где в Северной столице можно не только увидеть редкие фильмы, но и обсудить их в компании киноэстетов.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Как правильно выбрать арбуз

    Несколько советов о том, как купить действительно вкусный арбуз и не отравиться.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять знаменитых дворов-колодцев

    Знаменитый восьмиугольник, таинственный Дом духов, угловатые формы «дома-утюга» и другие дворы, заслуживающие, по мнению «Санкт-Петербург.ру», обязательного посещения.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    06.09.17
    Гуардамар-дель-Сегура — обзор города
    05.09.17
    Почему бег с кроссовками Asics легче обычного
    05.09.17
    Бесплатная франшиза от букмекерской конторы Leon
    28.08.17
    Как выбрать частную стоматологию: советы пациентам
    25.08.17
    Как в СПб быстро найти надежную транспортную компанию
    25.08.17
    Как выбрать торговое оборудование?
    25.08.17
    Онлайн-ставки на спорт помогут стать профессионалом в спортивных прогнозах
    25.08.17
    Вторичная недвижимость в Москве

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram