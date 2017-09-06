Поклонская рассказала о «сомнительных схемах» финансирования фильма «Матильда»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая является главной противницей фильма Алексея Учителя «Матильда», рассказала, что у нее есть документы о «сомнительных схемах» финансирования картины. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Почти миллиард на «Матильду». Куда и как уходили бюджетные деньги? В мое распоряжение поступили документы о сомнительных схемах финансирования «Матильды», которые могут иметь признаки коррупционных нарушений», - сообщила Поклонская.

Среди документов, которые «поступили в распоряжение» депутата, есть «контракты о переводе миллионов евро из офшорной кипрской компании на счет одного из небезызвестных фондов в поддержку культуры и искусства». «Выделяли конкретно под фильм «Матильда». Все эти документы передам в правоохранительные органы», - написала Поклонская.

Подробностей об этих контрактах и о том, что именно в них свидетельствует о возможных коррупционных нарушениях, депутат не сообщила.

«Сразу скажу, что никакого отношения к свободе самовыражения в творчестве и организации террористического сообщества данный факт не имеет! Ранее я писала запрос в Счетную палату. Там получила ответ, что по смете «Матильда» стоила 814 млн 265 тыс. рублей. Источником были в том числе бюджетные деньги в виде субсидий. Они составили 280 млн рублей. Конкретная сумма после всех расчетов будет известна 30 сентября. Я сделаю еще один запрос о проверке», - резюмировала Наталья Поклонская.

Двумя днями ранее, 4 сентября, Алексей Учитель обвинил Наталью Поклонскую в поддержке террористов. По его мнению, она обеспечивает прикрытие «террористической организации». Заявление режиссера связано с инцидентом в Екатеринбурге, где мужчина протаранил здание кинотеатра и устроил поджог. По неподтвержденным данным, мужчина пытался сжечь кинотеатр из-за фильма «Матильда», против которого активно выступает Поклонская.