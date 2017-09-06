Алексей Учитель попросил главу ФСБ о защите

Алексей Учитель попросил главу ФСБ Александра Бортникова о защите. Заявление направлено после инцидентов нападения на студию режиссера в Петербурге и кинотеатр в Екатеринбурге. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Константина Добрынина.

Сегодня, 6 сентября, депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая является главной противницей фильма Алексея Учителя "Матильда", рассказала, что у нее есть документы о "сомнительных схемах" финансирования картины. По ее мнению, они могут иметь "признаки коррупционных нарушений".

"Поклонская пытается отвлечь внимание от собственной ответственности за случившиеся экстремистские акты и подменить контекст обсуждения вопросом финансирования картины, пытаясь использовать громкий прецедент Кирилла Серебренникова. А мы хотим вернуться к спровоцированному госпожой Поклонской и ее единомышленниками всплеску экстремизма и насилия, формально из-за картины, которую никто из них не видел. Мы направили заявление директору ФСБ Бортникову об этих фактах и о том, что в начале были слова, а теперь в нас кидают коктейли Молотова и грузовики въезжают в кинотеатры", - рассказал адвокат Константин Добрынин.

Ранее Алексей Учитель обвинил Наталью Поклонскую в поддержке террористов. По его словам, она обеспечивает прикрытие "террористической организации". Заявление режиссера связано с инцидентом в Екатеринбурге, где мужчина протаранил здание кинотеатра и устроил поджог. Мужчина пытался сжечь кинотеатр из-за фильма "Матильда".

Кроме того, в ночь на 31 августа дом номер 12 по набережной Крюкова канала забросали "коктейлями Молотова". Здесь находится студия Алексея Учителя. По факту нападения возбуждено уголовное дело.