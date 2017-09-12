По Невскому идет крестный ход (ФОТО)

По центру Петербурга идет крестный ход, который движется по Невскому проспекту до площади Александра Невского. Он приурочен ко Дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского.

В процессии принимают участие тысячи человек, в том числе вице-губернатор Игорь Албин, глава фракции «Единая Россия» Александр Тетердинко, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. Также в церковном одеянии замечен депутат Госдумы единоросс Виталий Милонов.

В шествии принимают участие не только религиозные организации. Так, после фанатов ФК «Зенит» и перед членами общественного движения «Сорок сороков» замечены люди с имперскими флагами, которые несут транспаранты с лозунгами против фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда»: «Матильда — пощечина русскому народу» и «Честь государя — честь народа». Кроме того, портрет Николая II несут представители «Александровского исторического общества».Мероприятие проводится Петербургской епархией РПЦ и региональной общественной организацией «Молодежная палата Санкт-Петербурга». Крестный ход возглавляет митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Также среди участников хода замечены представители движений «Невская дружина» и «Воины жизни», которое борется с абортами.

В колонне присутствует много студентов образовательных учреждений города - СПбГУПТД, РАНХиГС, университета им. Лесгафта. По словам студенток колледжа при СПбГУПТД, за участие в шествии им обещали заплатить 1700 рублей, сообщает портал Закс.Ру. При этом несколько других студентов рассказали, что на ход пришли по своей воле.

Сейчас весь центр Петербурга стоит в пробках. Самая большая из них в районе моста Александра Невского, который внезапно закрыли для автомобилистов.

Фото: annaviktorovna199, vyborgski_spb, goodwin45 – instagram.com, regnum.ru