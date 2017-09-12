«Синема парк» и «Формула кино» отказались показывать «Матильду»

Объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» отказалась показывать фильм Алексея Учителя «Матильда», сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу сети.

«Отказ от показов фильма "Матильда" в наших кинотеатрах — это вынужденное решение. Возникший на фоне последних событий резонанс вокруг кинокартины, возможно, поднял ее коммерческий потенциал, но безопасность наших зрителей для нас остается в приоритете», - заявил глава сети Роман Линин.

В пресс-службе сети отметили, что такое решение также принято «в связи с неправомерными действиями со стороны противников» картины и угрозами в адрес руководства сети.

Накануне, 11 сентября, во Владивостоке в кинотеатре «Черемушки» одновременно в четырех залах начался первый в России показ кинокартины. Мероприятие прошло при усиленных мерах безопасности, но без эксцессов. Подробнее об этом можно прочитать в специальном материале «Санкт-Петерубрг.ру».

В московском кинотеатре «Иллюзион»11 сентября также был запланирован предпремьерный показ фильма. Однако днем в понедельник на сайте кинотеатра появилось объявление, что показ отменен по техническим причинам. Он переносится на 25 октября, когда должна состояться российская премьера картины. В этот же день предварительную продажу билетов на фильм, который выйдет в прокат 26 октября, открыла сеть кинотеатров «Люксор».

«В компании очень верят в коммерческий потенциал картины, именно поэтому впервые в истории российского проката предпродажи начались более чем за 1,5 месяца до релиза», - говорится в сообщении «Люксор»

В объединенную сеть «Синема парк» и «Формула кино» входят 75 кинотеатров в 28 городах РФ с долей рынка в 13,7%. В Петербурге расположены двенадцать кинотеатров сети «Формула кино» и три кинотеатра «Синема парк».

Большой интерес к картине подогрет чередой скандалов, связанных с действиями депутата ГД Натальи Поклонской и различных активистов, выступающих против показа фильма. Противостояние между Алексеем Учителем и Натальей Поклонской идет уже несколько месяцев. Например, на прошлой неделе Поклонская рассказала, что у нее есть документы о "сомнительных схемах" финансирования кино. По ее мнению, они могут иметь "признаки коррупционных нарушений".

Учитель, в свою очередь, обвинил Поклонскую в поддержке террористов. По его словам, она обеспечивает прикрытие террористической организации. Заявление режиссера связано с инцидентом в Екатеринбурге, где мужчина протаранил здание кинотеатра и устроил поджог. Мужчина пытался сжечь кинотеатр из-за фильма «Матильда».

Кроме того, в ночь на 31 августа дом номер 12 по набережной Крюкова канала забросали "коктейлями Молотова". Здесь находится студия Алексея Учителя. По факту нападения возбуждено уголовное дело. В итоге Алексей Учитель попросил главу ФСБ Александра Бортникова о защите.