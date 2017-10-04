Бразильское ограбление и икона в Русском музее

Середину недели начнем с новостей из Бразилии. В Сан-Паулу задержали банду из 16 грабителей, которые готовили ограбление века. Они хотели вынести из хранилища Банка Бразилии порядка 300 млн долларов. Для этого они прорыли 600-метровый подземный ход, оборудовали его металлическими опорами, провели электричество (а такие удобства обошлись им приблизительно в 1,3 млн долларов). Но в последний день подготовки всю компанию задержали. Операцию провели в понедельник, ограбление планировали на сегодня, 4 октября.

Американские СМИ нашли парня, которого можно назвать героем трагедии со стрельбой на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе. Это Джонатан Смит, отец троих детей, который приехал на Route 91 Harvest со своим старшим братом и его семьей. У Раста – брата Джонатана – был день рождения, и родные решили отпраздновать его все вместе на любимом кантри-фестивале. Когда началась стрельба, Джонатан потерял из виду племянниц и перемещался у сцены, разыскивая их, попутно провожая в безопасные места других людей. По мнению журналистов, так он спас порядка 30 человек. Когда в него попала пуля, рядом оказался полицейский, который остановил машину и отправил Джонатана в больницу. Его ранили в шею, и пуля, вероятно, останется в тканях на всю жизнь. Уже в больнице он узнал, что вся его семья спаслась.

Что там в Каталонии. Накануне в Барселоне прошла массовая забастовка: не работал общественный транспорт, туристические места, школы и университеты. На этот раз каталонцы митинговали даже не за отделение от Испании, а против насилия, примененного властями во время референдума. Правительство Каталонии обещает объявить о независимости в ближайшее время (хотя что в понимании южан значит «ближайшее», никто точно не знает), а ситуацию наконец прокомментировал король Испании Филипп VI Бурбон. Он, конечно, назвал референдум незаконным, а действия каталонских властей – антиконституционными.

Петербург. Владимир Путин и Георгий Полтавченко обсудили нехватку ледовых арен в городе. Ну как сказать обсудили – Полтавченко показывал президенту макет стадиона «Санкт-Петербург» (в народе «Баклан-арена»): выкатное поле и прочие технологичные штучки (на макете-то все хорошо). Президент сказал, что надо еще для хоккеистов построить. Полтавченко заверил, что уже строит, а Путин сказал: «Да ничего не строите». Надо думать, руководство СКА донесло до президента актуальную информацию.

Православный бизнесмен Сергей Шмаков предложил перенести ключевой экспонат древнерусской живописи Русского музея, знаменитую икону «Ангел Златые власы» - в церковь при Михайловском замке (и чуть ли не отправить ее в гастроли по России). При том что «Ангел» никогда не был моленным образом, это часть соответствующего чина – ряда икон, традиционно помещающихся на алтарной перегородке. В 2009 году Шмаков уже «вывез» подобным образом икону Богороматери Одигитрии из музея, выпросив ее якобы на временное хранение в церковь в принадлежащем ему коттеджном поселке.

В городе прохладно. Не мерзнете, друзья. Тем более с сегодняшнего дня в Петербурге начинают подключать тепло - проверяйте батареи. И, наверное, стоит сходить в Русский музей, посмотреть на «Ангела».