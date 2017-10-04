В Петербурге стартовал отопительный сезон

В среду, 4 октября, в Северной столице начался отопительный сезон, сообщают в комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

Отопление стало поступать горожанам с 00:00.

Читайте также:

В квартиры петербургских должников отопление поступит в последнюю очередь

Как стало известно ранее, с 20 сентября в Петербурге началось периодическое протапливание. Отопление дали в детсады и школы, организации здравоохранения и социальной защиты, а также началось подключение многоквартирных жилых домов.

В 2016 году отопительный сезон в Петербурге также начался 4 октября.