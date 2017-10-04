Путин раскритиковал Полтавченко за нехватку в Петербурге ледовых арен

Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернаторами регионов, в которых пройдет ЧМ-2018, упрекнул петербургского градоначальника в нехватке арен для хоккеистов, передает РИА Новости.

Рассматривая макет стадиона "Зенит-арена", президент назвал его красивым и сказал: "Для хоккеистов бы еще строили".

Георгий Полтавченко попытался оправдаться и сказал, что эта работа уже ведется. "Да ничего не строите. А нужно строить", — упрекнул его в ответ Путин.

Президент также обратил внимание на недоработки при строительстве стадиона "Зенит-арена".

Стадион на Крестовском острове строят с 2007 года, изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей, с тех пор сумма строительства стадиона неоднократно увеличивалась и достигла 42 млрд рублей, по официальным данным, и 50 млрд рублей, по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.

В конце апреля 2017 года Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального подсчитал, что новый стадион стоит минимум 48,2 млрд рублей. После этого вице-губернатор Петербурга Игорь Албин назвал Навального "известным в России треплом" и призвал взять в руки лопату.