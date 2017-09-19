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Братья Дуровы и слив тысяч евро

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Павел Дуров
© Фото: Telegraph

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Инцидент в Швейцарии и суды в России.

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Вторник начнем с главного: на «Зенит-арене» накануне, во время матча «Зенит» - «Уфа», вновь потекла крыша. Как вы заметили, дождь и правда был очень сильный, но стадион за 45 млрд мог бы и не протекать. Интересно, какие версии будут у вице-губернатора Албина на этот раз?

Новости высоких технологий и отношений. Некий Антон Розенберг, называющий себя бывшим заместителем технического директора «Вконтакте» и сотрудником Telegram, подал в суд на компанию Павла Дурова, который якобы несправедливо его уволил. История такая: Розенберг знал Николая Дурова с шестого класса, молодые люди вместе учились, ходили в походы и побеждали на математических олимпиадах. В 2007 году Розенберг присоединился к команде «Вконтакте». Затем, когда браться Дуровы ушли из соцсети, разработчик стал работать в Telegram. По информации Розенберга, офис мессенджера находится вовсе не в секретных заграницах, а в том же доме Зингера, по соседству с «Вконтакте», и Дуров приезжает на работу на своем Maybach. А в честь своего дня рождения он целиком снял старинный замок в итальянском Перудже. В общем, Розенберг дал много пока что неподтвержденной информации, но, главное, Николаю Дурову якобы нравилась девушка Антона (ныне жена). Не добившись успеха в любви, Дуров добился увольнения разработчика по формальным причинам – якобы из-за прогулов. В общем, обычная история про старых друзей и женщину. А в итоге два судебных процесса – Telegram подал встречный иск из-за разглашения коммерческой тайны.

Новости про деньги. Швейцарские коммунальщики столкнулись с необычным засором в Женеве. В местном офисе банка UBS канализационная система оказалась забита… изрезанными купюрами по 500 евро. Изначально обнаружилось «загрязнение» в туалете на этаже с сейфовыми ячейками, потом – в остальных «комнатах отдыха» банка. Более того, проблема оказалась общегородской – десятки тысяч евро раскрошили также в нескольких ресторанах города. Инцидент произошел еще летом, но полиция сочла нужным рассказать о нем только сейчас. Ряд СМИ сообщает о том, что деньги могли уничтожить клиентки-испанки, замеченные в банке в конце весны. Законы Швейцарии не запрещают уничтожать собственные средства, но непригодные деньги обычно пускают в переработку. Кроме того, починка канализации обошлась в несколько тысяч франков.

Суд города Черноморска (Одесская область) оправдал всех обвиняемых в массовых беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года. Речь идет о столкновении сторонников «Евромайдана», футбольных фанатов и сторонников «Антимайдана» на Греческой площади. «Нет ни одного доказательства, подтверждающего обвинение. Более того, обвинение даже не пыталось доказать вину», - объявил судья, считая, что на эту историю следователи смотрят пристрастно, пытаясь обвинить пророссийских активистов.

Петербург. Кроме крыши стадиона – в Петербурге отменили закрытый показ «Матильды» в рамках «Кино Экспо». Фильм должны были показать сегодня вечером, обещал быть сам Владимир Мединский. Но что-то пошло не так, и кина, как говорится, не будет (и Мединского заодно). Надеемся, угрозы фундаменталистов тут ни при чем. Хорошего вам дня, друзья!

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