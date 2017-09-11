Владивостоку показали "Матильду": первые впечатления

Во Владивостоке состоялся первый показ нашумевшей картины режиссера Алексея Учителя «Матильда». «Санкт-Петербург.ру» узнал подробности самой ожидаемой российской картины и делится впечатлениями о фильме.

Решение о тестовом показе "Матильды" в трех города России - Владивостоке, Москве и Петербурге - Алексей Учитель принял совместно с прокатчиками, чтобы посмотреть на реакцию публики. Как заверил владивостокскую публику режиссер, это самая полная версия "Матильды", которую можно увидеть: скорее всего, некоторые сцены не пройдут цензуру по пути на большие экраны. Во Владивостоке на спецпоказе был аншлаг: все билеты распродали за сутки до премьеры.

Цесаревич Николай в картине показан как романтичная, тонко чувствующая личность, способная на безрассудные относительно своего положения поступки ради любви. По сути, "Ники" (как ласково его называют близкие и Матильда) является тем самым принцем из сказки, рядом с которым Золушка (читай - балерина Мариинки) получает шанс стать принцессой. У большинства посмотревших фильм во Владивостоке образ будущего императора в этой картине вызывает только симпатию (во время сцен с участием цесаревича то и дело всхлипывали эмоциональные барышни).

Внешне ангелоподобная Матильда Кшесинская далеко не невинна: прима-балерина Мариинского театра избалована вниманием мужчин, знает себе цену, много трудится, сбивая ноги в кровь ради 32-кратного фуэте, а потому на первых порах с легкостью отвергает ухаживания Николая.

И все же роман между ними начинается, и здесь зрителя наравне с главными героями ставят в неловкое положение. Мы не можем не "болеть" за пару Николай - Матильда, поскольку видим, что страсть переплетается с искренними чувствами. В то же время у Цесаревича давно есть суженая - принцесса Алиса Гессен-Дармштадтская, что подразумевает определенные обязательства. Словом, целомудрия в этом фильме зрители точно не увидят, что не противоречит современным ценностям, но так возмущает некоторых верующих.

Фильм изобилует эротическими моментами. Да что там - кинолента практически начинается с "обнаженки", благодаря которой Цесаревич замечает Матильду (завистница тайком развязывает прекрасной полячке корсет, и во время танца на сцене у Матильды обнажается грудь). Если говорить о постельных сценах, то благодаря крупным планам они вовсе не кажутся вульгарными, а наоборот, становятся более интимными, акцент смещается не на обнаженные тела, а на чувства.

Пожалуй, самыми инородными кажутся сцены с участием Данилы Козловского. Есть предположение, что самого "кассового" российского актера Учитель задействовал в картине на случай, если интерес к фильму будет низким - в "Матильду" бородатый и ревнивый персонаж Козловского граф Воронцов вносит остросюжетность. Но в целом и без сюжетной линии графа фильм ничего бы не потерял.

Центральные исторические эпизоды в работе Алексея Учителя - покушение на Александра III в 1887 году и давка на Ходынском поле в Москве в день коронации Николая II в 1896 году. И все же тем, кто еще не сходил на фильм, но собирается, хочется напомнить: это художественное произведение, в задачи которого не входит максимально достоверно показать отношения цесаревича и балерины. Как отметил на владивостокском спецпоказе сам режиссер, кое-что в фильме, конечно, соответствует действительности, но художественный вымысел в кино необходим.

"Нужно делать такие вещи, которые не искажают основных событий, основных версий истории. Мы не знаем, как ведут себя люди, когда остаются вдвоем, об этом нигде не написано и не рассказано, а это (фильм "Матильда" - прим.ред.) - наша версия", - поделился Учитель.

Учитывая напряженную ситуация вокруг фильма, на показе во Владивостоке были усилены меры безопасности: на входе в залы зрителей проверяли металлодетектерами и осматривали сумки.

Для справки: Во Владивостоке "Матильду" Алексей Учитель показывает в рамках местного кинофестиваля Pacific Meridian ("Меридианы Тихого"). Накануне, 10 сентября, режиссер провел творческую встречу и показал получасовой отрывок из фильма. От приморцев до последнего момента держали в секрете то, что "Матильду" можно будет увидеть полностью.

Персона Николая II тоже связана с дальневосточным городом - в 1891 году, еще цесаревичем, он посетил Владивосток, чтобы принять участие в открытии строительства Транссибирской магистрали.

Накануне показа фильма, 10 сентября, во многих приморских приходах РПЦ после запланированных богослужений состоялись специальные молебны. Их, по просьбе митрополита Вениамина, провели в связи с показом фильма Алексея Учителя "Матильда".

В московском кинотеатре "Иллюзион" 11 сентября был запланирован предпремьерный показ фильма. Однако днем в понедельник на сайте кинотеатра появилось объявление, что показ отменен по техническим причинам. Он переносится на 25 октября, когда должна состояться российская премьера картины.

Большой интерес к картине подогрет чредой скандалов, связанных с действиями депутата ГД Натальи Поклонской и различных активистов, выступающих против показа фильма. Противостояние между Алексеем Учителем и Натальей Поклонской идет уже несколько месяцев. Например, на прошлой неделе Поклонская рассказала, что у нее есть документы о "сомнительных схемах" финансирования кино. По ее мнению, они могут иметь "признаки коррупционных нарушений".

Учитель, в свою очередь, обвинил Поклонскую в поддержке террористов. По его словам, она обеспечивает прикрытие террористической организации. Заявление режиссера связано с инцидентом в Екатеринбурге, где мужчина протаранил здание кинотеатра и устроил поджог. Мужчина пытался сжечь кинотеатр из-за фильма «Матильда».

Кроме того, в ночь на 31 августа дом номер 12 по набережной Крюкова канала забросали "коктейлями Молотова". Здесь находится студия Алексея Учителя. По факту нападения возбуждено уголовное дело. В итоге Алексей Учитель попросил главу ФСБ Александра Бортникова о защите.