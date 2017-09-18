«Зенит» разгромил «Уфу» в матче российской Премьер-Лиги

«Зенит» разгромил «Уфу» в домашнем матче десятого тура российской Премьер-Лиги. Игра прошла на новом стадионе на Крестовском острове и завершилась со счетом 3:0.

Голы забили Себастьян Дриусси (девятая минута), Доменико Кришито (22) и Александр Кокорин (77). Благодаря сегодняшней победе сине-бело-голубые набрала еще три очка. Теперь на их счету 24 очка, «Зенит» продолжает лидировать в чемпионате.

Матч проходил под закрытой крышей, однако она вновь протекла, пишет «Чемпионат». Ранее генподрядчик строительства стадиона, компания «Метрострой», рассказала, что протечки происходят из-за недостаточной гидроизоляции места соприкосновения раздвижной крыши со статичной частью стадиона.

Официальный представитель «Метростроя» Екатерина Гигиняк не смогла сообщить, когда будет устранена неисправность, так как при гарантийных работах сроки являются более гибкими, чем при выполнении начального технического задания. Об этом сообщает Rambler News Service.

Ближайший матч «Зенит» проведет 21 сентября против петербургского «Динамо» в рамках 1/16 Кубка России.