Ураган в Техасе и грипп

Середина недели, и начнем с новостей из Северной Кореи. Ким Чен Ын сказал, что баллистическую ракету КНДР запускали не в Японию (напомним, ракета улетела более чем на 1 тыс. км дальше северной оконечности острова Хоккайдо), а в остров Гуам, где находится американская военная база. Лидер самой закрытой страны пообещал, что разработчики будут добиваться попадания в цель. В общем, мировое сообщество в шоке, ждем, что предпримет Совбез ООН.

Тем временем власти США пытаются нормализовать обстановку в Техасе – уже больше недели в штате бушует ураган «Харви», достоверно известно о 30 погибших из-за разгула стихии. Огромный город Хьюстон оказался практически затоплен, то и дело появляются новости о людях, утонувших в собственных авто вместе с семьей при попытке выбраться из города. В Хьюстоне ввели комендантский час (с 22 до 5 утра), пытаясь предотвратить грабежи и мародерство. Окончательно масштабы ущерба и количество пострадавших будет установлено, когда «Харви» отступит.

Скоро День знаний, а депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, позволяющий на месяц сместить начало учебного года – то есть начинать учебу с 1 октября (но заканчивать к 1 июля). По мнению партийцев, многие регионы обращались в федеральный центр с такой просьбой. Кроме того, законопроект предполагает увеличение каникул между четвертями и самостоятельность муниципалитетов в выборе даты начала учебы. То есть часть регионов могут начинать учебу с 1 сентября, часть – с 1 октября, в зависимости от климата, например. Совфед резко против такой идеи, потому что ребенок, например, может переехать из одного региона в другой. В любом случае, нечто здравое в «плавающем» начале учебы есть.

Роспотребнадзор предупреждает россиян о разгуле туберкулеза на Украине. Ведомство отмечает, что с 90-х годов наши соседи не слишком продвинулись в лечении туберкулеза, кроме того, среди украинцев распространяется так называемый лекарственно устойчивый туберкулез. А процент излечения в стране – 38% из числа заболевших, один из самых низких в мире. Надо ли говорить, что всех, приезжающих в Россию, надо предупреждать о больших масштабах заболеваемости ВИЧ.

Петербург. Городу в этом году обещают эпидемию «свиного гриппа», подобную той, что была в 2009 году. В зоне риска – люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими болезнями легких, беременные женщины. Стоит сделать прививки, первая волна заболеваемости обещается в конце сентября.

С 1 сентября изменится режим работы станции метро «Московские ворота», будьте внимательны, и хорошего вам дня!