На Петербург надвигается эпидемия «свиного» гриппа - H1N1. Об этом сообщает канал «Санкт-Петербург» со ссылкой на заместителя председателя комитета по здравоохранению Татьяну Засухину.

Эпидемию уже сравнивают с волной заболеваний 2009 года. По словам представителей НИИ гриппа, количество смертей от вируса может серьезно превысить показатели прошлого года.

«По статистике, по анализу, которую мы получаем от нашего института гриппа, в зоне риска прежде всего остаются лица, страдающие хроническими заболеваниями. И прежде всего сердечно-сосудистыми заболеваниями. Хроническими болезнями легких. А также беременные женщины», - рассказала Засухина.

По ее словам, в связи с масштабами проблемы Смольный обратился в Минздрав с просьбой выделить больше вакцин. В прошлом году прививки сделали 2,15 млн петербуржцев. Благодаря этому удалось избежать осложнений и серьезных последствий от заболевания.