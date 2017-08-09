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В Крым на батуте и уход Малахова

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© Фото: Dp.ru

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Истории про отпуск.

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Середину недели начнем с проблем отпускников. Накануне в СМИ прошла волна панических публикаций об эпидемии вируса Коксаки в Турции – а там, как известно, отдыхают многие наши соотечественники. Якобы некоторые туристы видели пугающее количество больных. Туроператоры поспешили заметить, что масштаб эпидемии не выходит за рамки обычных сезонных заболеваний, а на территории отелей вирусов нет. В страховые компании обратились несколько десятков заболевших после поездок, но повального поражения вирусом среди туристов нет. В любом случае, если вам еще предстоит отпуск в Турции – будьте осторожны.

К слову, про Крым. Глава украинского МИДа Павел Климкин ответил на заявление председателя немецкой Свободной демократической партии (СвДП) Кристиана Линднера, что вопрос «аннексии Крыма» необходимо временно «загерметизировать». Климкин полагает, что так немецкие политики «воодушевляют агрессора на дальнейшие преступления и превращаются в соучастников путинских преступлений».

Но у нас есть еще одна – человечная – история про Крым. Накануне 18-летнего жителя Украины (Херсонской области) Михаила, оказавшегося в открытом море на надувном батуте, прибило к крымским берегам. Молодой человек работал охранником на пляже села Лазурное, и однажды решил переночевать на пришвартованном батуте. Проснулся он в открытом море, и еще почти три дня черноморские волны его не отпускали, после чего батут с обезвоженным парнем наконец прибило к берегу в Каркинитском заливе, где его оперативно эвакуировали пограничники. У Михаила диагностировали тепловой удар и обезвоживание, после чего направили в больницу поселка Черноморское в западной части Крыма. Надеемся, все кончится благополучно.

Про Андрея Малахова и «Первый канал». Слухи об уходе ведущего с первой кнопки множатся в СМИ, появилось предположение, что Малахов уходит в связи с декретным отпуском (по некоторым данным, его супруга на «серьезном сроке» беременности). Кроме того, ряд изданий сообщают, что ведущий может «забрать» с канала рейтинговых героев – Диану Шурыгину и Дану Борисову. Скандалы, интриги!

В кафе и барах ужесточат меры по использованию вейпов и курению кальянов. Как сообщают «Известия», в рамках проекта «Формирование у россиян здорового образа жизни» в заведениях, имеющих лицензию общепита, ограничат «парение» и курение кальянов (вроде бы это и сейчас не разрешено, по крайней мере, в помещениях). Федеральный бюджет выделяет на реализацию программы 3,5 млрд рублей (вопрос, станем ли мы от этого здоровее?).

Петербург. Нам обещают в скором времени наладить оплату проезда в автобусах с помощью мобильного телефона – через PayPass и аналогичные бесконтактные технологии. Надеемся, этот шаг к прогрессу поможет тем, кто постоянно теряет «Подорожники». Хорошего вам дня, друзья!

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