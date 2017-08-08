Оплатить проезд картой или смартфоном можно будет на 150 автобусных маршрутах Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Оборудовать автобусы начали еще 8 июня с маршрутов №39 и №39Э, курсирующих между станцией метро «Московская» и аэропортом Пулково.

Сегодня, 8 августа, список пополнили маршруты, пролегающие в Московском, Центральном, Фрунзенском, Невском районах: №№ 3, 11, 13, 13а, 26, 31, 49, 50, 56, 57, 59, 65, 73, 90, 114, 141, 159, 187а.

Количество автобусов, в которых доступна новая услуга, будет постепенно увеличиваться. Модернизировать все автобусные маршруты предприятия планируется до конца осени.