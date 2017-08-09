В барах и ресторанах хотят запретить вейпы и кальяны

В барах и ресторанах по всей России хотят запретить вейпы и кальяны. Кроме того, планируются дополнительные ограничения на продажу алкоголя. Об этом сообщают «Известия».

Новые правила прописаны в проекте «Формирование у россиян здорового образа жизни» («ЗОЖ»). Документ в конце июля утвердил президиум Совета при президенте РФ по стратегическому развитию.

С апреля 2018 года производители продуктов также начнут маркировать наиболее полезные товары. Всего на «перевоспитание» россиян будет потрачено 3,5 млрд рублей из федерального бюджета.

Проект «ЗОЖ» предполагает, что к концу 2017 года 36% граждан будут сознательно укреплять свое здоровье. К 2020 году этим займется уже половина жителей страны, а в 2025 году - большая часть страны.

«На предприятиях общественного питания полностью запретят кальяны и вейпы. Общая идея законопроекта, который разрабатывается в министерстве, состоит в том, что использование вейпов должно регулироваться так же, как обычных сигарет. Сейчас очень многие подростки употребляют и кальяны, и вейпы. И это не регулируется законом. Мы собираемся разрешить их продажу только лицам старше 18 лет», - рассказали в Минздраве РФ.

Источник «Известий» в правительстве РФ уточнил, что в рамках проекта «ЗОЖ» предполагается ужесточить и правила оборота алкоголя. Будут приняты ценовые меры и введены дополнительные ограничения на продажу алкогольной продукции. Каким образом они будут формироваться, разработчики проекта определят к октябрю 2018 года.

Согласно проекту «ЗОЖ», за расчетные восемь лет потребление алкоголя на душу населения сократится на 1,7 литров и в 2025 году составит не более 8 литров. 5% курильщиков расстанутся с этой привычкой. На 11% (с 34 до 45) увеличится доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом.